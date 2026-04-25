Hailey Baptiste 2 - 0 Jasmine Paolini: resumen y estadísticas del partido de Madrid Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 25 de abril de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



La tenista estadounidense Hailey Baptiste ha avanzado a los octavos de final del torneo Madrid Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar a la italiana Jasmine Paolini por 7-5, 6-3 en un partido que duró aproximadamente 1 hora y 50 minutos. En el primer set, Baptiste y Paolini intercambiaron quiebres de servicio, con Baptiste logrando dos 'breaks' cruciales en los juegos 6 y 12, llevándose el set 7-5. En el segundo set, Baptiste mantuvo su servicio consistentemente y logró un 'break' en el sexto juego, lo que le permitió cerrar el set 6-3. Estadísticas destacadas de Hailey Baptiste incluyen un 58% de efectividad en el primer servicio, 17 puntos ganados con el primer servicio y 19 con el segundo. Además, logró 14 aces y cometió 6 dobles faltas a lo largo del partido.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***





###WidgetTenis###