Hailey Baptiste 2 - 0 Kaitlin Quevedo: resumen y estadísticas del partido de Madrid Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 23 de abril de 2026.





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La tenista estadounidense Hailey Baptiste ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo Madrid Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar por la vía rápida a la española Kaitlin Quevedo con un resultado de 6-1, 6-4 en un tiempo total de 1 hora y 20 minutos. En el primer set, Hailey Baptiste mostró un dominio claro al romper el servicio de Kaitlin Quevedo en dos ocasiones, en el cuarto y sexto juego, para llevarse el set con un contundente 6-1. Kaitlin Quevedo no pudo aprovechar ninguna oportunidad de break, lo que permitió a Baptiste cerrar el set sin ceder su servicio. En el segundo set, Baptiste comenzó rompiendo el servicio de Quevedo en el primer juego, lo que marcó la pauta para el resto del set. Aunque Quevedo logró mantener su servicio en varias ocasiones, Baptiste no cedió el suyo, asegurando el set con un 6-4. En total, Baptiste consiguió 4 aces y salvó 3 de 3 puntos de break en todo el partido, lo que subraya su eficacia al servicio.



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