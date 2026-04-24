Hubert Hurkacz 0 - 2 Lorenzo Musetti: resumen y estadísticas del partido de Madrid Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 24 de abril de 2026.





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El tenista italiano Lorenzo Musetti ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo de Madrid Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al polaco Hubert Hurkacz por 6-4, 7-6 en 1 hora y 47 minutos. En el primer set, Lorenzo Musetti logró dos 'breaks' en los juegos 1 y 5, mientras que Hubert Hurkacz consiguió romper el servicio de Musetti en el juego 6. Musetti mantuvo su servicio en el juego 10 para cerrar el set 6-4. En el segundo set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta llegar al 6-6, lo que llevó el set a un 'tie-break'. Lorenzo Musetti se impuso en el 'tie-break' por 7-4, asegurando así el set y el partido. En cuanto a las estadísticas de saque, Lorenzo Musetti tuvo un 67% de efectividad en su primer servicio y ganó el 60% de los puntos con su servicio. Por su parte, Hubert Hurkacz tuvo un 58% de efectividad en su primer servicio y ganó el 66% de los puntos con su servicio.



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