Jannik Sinner 2 - 0 Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de Madrid Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 3 de mayo de 2026.





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El tenista italiano Jannik Sinner se ha proclamado campeón del torneo Madrid Open, de categoría ATP Tour Masters 1000, que se disputa en tierra batida, tras ganar por la vía rápida al alemán Alexander Zverev con un resultado de 6-1, 6-2. En el primer set, Jannik Sinner mostró un dominio contundente al romper el servicio de Alexander Zverev en tres ocasiones, logrando un marcador parcial de 6-1. En el segundo set, Sinner continuó con su superioridad, consiguiendo dos 'breaks' adicionales para cerrar el set y el partido con un 6-2. Durante el encuentro, Sinner destacó con un 75% de efectividad en su primer servicio y logró ganar el 82% de los puntos jugados con su servicio.



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