Jannik Sinner 2 - 0 Andrea Pellegrino: resumen y estadísticas del partido de Internazionali BNL d'Italia (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 12 de mayo de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



El tenista italiano Jannik Sinner ha avanzado a los cuartos de final del torneo de Internazionali BNL d'Italia, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar por la vía rápida al también italiano Andrea Pellegrino con un resultado de 6-2, 6-3 en 1 hora y 33 minutos. En el primer set, Jannik Sinner logró romper el servicio de Andrea Pellegrino en dos ocasiones, en los juegos 1 y 3, y mantuvo su propio servicio en todos sus juegos, cerrando el set con un marcador de 6-2. En el segundo set, ambos jugadores mantuvieron su servicio hasta el juego 7, donde Sinner consiguió un break crucial para adelantarse 4-3. Posteriormente, mantuvo su servicio y volvió a romper el servicio de Pellegrino en el juego 9, cerrando el set 6-3. En cuanto a las estadísticas de saque, Jannik Sinner tuvo un porcentaje de primer servicio del 64% y no cometió dobles faltas durante el partido, mientras que Andrea Pellegrino tuvo un porcentaje de primer servicio del 56% y cometió una doble falta.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***





###WidgetTenis###