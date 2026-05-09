Jannik Sinner 2 - 0 Sebastian Ofner: resumen y estadísticas del partido de Internazionali BNL d'Italia (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 9 de mayo de 2026.





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El tenista italiano Jannik Sinner ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar por la vía rápida al austriaco Sebastian Ofner con un resultado de 6-3, 6-4 en 1 hora y 40 minutos. En el primer set, Jannik Sinner logró un break en el cuarto juego, lo que le permitió tomar una ventaja que mantuvo hasta cerrar el set 6-3. En el segundo set, Sinner rompió el servicio de Ofner en el primer juego y mantuvo su ventaja para ganar el set 6-4. Sinner no concedió ningún break durante el partido, destacando su 1st Serve Percentage del 61% y ganando el 78% de sus puntos de servicio.



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