Jaume Munar 3 - 2 Terence Atmane: resumen y estadísticas del partido de US Open ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 31 de agosto de 2026.





--Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial.



El tenista español Jaume Munar ha avanzado a los treintaidosavos de final del torneo de US Open, de categoría Grand Slam y que se disputa en pista dura, tras ganar al francés Terence Atmane por 3-2 (6-7, 3-6, 6-1, 7-6, 7-5) en un partido que duró aproximadamente 4 horas y 53 minutos. **Resumen de los sets:** - **Set 1:** Terence Atmane ganó el primer set en un tie-break por 7-6. Jaume Munar logró un break en el sexto juego, pero Atmane recuperó el break en el noveno juego y finalmente se llevó el set en el tie-break. - **Set 2:** Terence Atmane se impuso 6-3. Rompió el servicio de Munar en el sexto juego y mantuvo su servicio para cerrar el set. - **Set 3:** Jaume Munar dominó el set con un contundente 6-1, logrando tres breaks en el segundo, cuarto y sexto juegos. - **Set 4:** Jaume Munar ganó el set en el tie-break por 7-6. Ambos jugadores intercambiaron breaks, pero Munar se impuso en el desempate. - **Set 5:** Jaume Munar se llevó el set decisivo por 7-5. Hubo múltiples breaks de servicio, pero Munar logró mantener su servicio en el último juego para ganar el partido. **Estadísticas destacadas:** - Jaume Munar tuvo un 1st Serve Percentage de 57% y ganó el 68% de los puntos con su primer servicio. - Terence Atmane tuvo un 1st Serve Percentage de 64% y ganó el 83% de los puntos con su primer servicio. - Munar logró 12 aces, mientras que Atmane consiguió 7 aces. - Munar cometió 4 dobles faltas, mientras que Atmane cometió 10 dobles faltas.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



