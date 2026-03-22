Jelena Ostapenko 2 - 1 Jasmine Paolini: resumen y estadísticas del partido de Miami Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 22 de marzo de 2026.





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La tenista letona Jelena Ostapenko ha avanzado a los octavos de final del torneo Miami Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la italiana Jasmine Paolini (7-5, 6-2, 7-5) en un emocionante encuentro. Ostapenko, mostrando una notable habilidad en su servicio y un juego agresivo, logró imponerse en tres sets, donde los 'breaks' jugaron un papel crucial para definir el resultado de cada set. A lo largo del partido, Ostapenko logró mantener una sólida consistencia en su primer servicio, lo cual fue fundamental para establecer el ritmo del juego y poner presión sobre su oponente. La capacidad de Ostapenko para ejecutar puntos ganadores bajo presión y su habilidad para salvar puntos de break en momentos clave, reflejan su experiencia y determinación en la cancha. Este triunfo no solo subraya la fortaleza mental y técnica de Ostapenko sino que también la posiciona como una fuerte contendiente para las rondas siguientes del torneo. Avanzando a los octavos de final, Ostapenko se prepara para enfrentar a su próxima rival con la confianza de haber superado un reñido encuentro y con la mira puesta en avanzar aún más en este prestigioso torneo.



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