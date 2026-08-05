Jenson Brooksby 0 - 2 Ben Shelton: resumen y estadísticas del partido de National Bank Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 5 de agosto de 2026.





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El tenista estadounidense Ben Shelton ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo National Bank Open, de categoría ATP Tour Masters 1000, que se disputa en pista dura en Montreal, tras ganar a su compatriota Jenson Brooksby por 6-3, 7-5 en 1 hora y 35 minutos. En el primer set, Ben Shelton logró un 'break' crucial en el octavo juego, lo que le permitió cerrar el set con un marcador de 6-3. Shelton mantuvo un sólido porcentaje de primer servicio, ganando un 75% de los puntos con su primer saque y consiguiendo 3 aces. En el segundo set, Brooksby comenzó rompiendo el servicio de Shelton en el cuarto juego, pero Shelton respondió con dos 'breaks', en el séptimo y undécimo juego, para llevarse el set 7-5. Shelton mostró consistencia en su servicio, ganando el 67% de los puntos con su primer saque, a pesar de cometer 3 dobles faltas en el set.



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