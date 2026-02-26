Jessica Bouzas Maneiro 0 - 2 Magdalena Frech: resumen y estadísticas del partido de Merida Open Akron (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

La tenista polaca Magdalena Frech ha avanzado a los cuartos de final del torneo de Merida Open Akron, de categoría WTA 500, y que se disputa en pista dura, tras ganar a la española Jessica Bouzas Maneiro (6-0, 6-3) en el encuentro. En el primer set, Frech demostró una superioridad notable, manteniendo su servicio en todos los juegos y logrando romper el servicio de Bouzas Maneiro en cada oportunidad, cerrando el set rápidamente por 6-0. El segundo set siguió un patrón similar, aunque Bouzas Maneiro logró romper el servicio de Frech en una ocasión y mantuvo el suyo dos veces, no fue suficiente para detener a Frech, quien cerró el set y el partido con un 6-3. Las estadísticas de saque de Frech fueron destacadas, con un porcentaje de primer servicio del 57%, ganando el 21 de 31 puntos jugados en su primer servicio y 13 de 23 en su segundo servicio. Además, Frech logró salvar 3 de las oportunidades de break en contra y convirtió 6 de sus oportunidades de break, lo que fue clave para su victoria. En contraste, Bouzas Maneiro tuvo un porcentaje de primer servicio del 63%, pero solo pudo ganar 12 de 31 en su primer servicio y 6 de 18 en su segundo servicio, reflejando las dificultades que enfrentó durante el partido. Este resultado permite a Magdalena Frech avanzar a la siguiente ronda del torneo, mostrando un juego sólido tanto en su servicio como en su capacidad para capitalizar las oportunidades de break.



