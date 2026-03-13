Jessica Pegula 0 - 2 Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de BNP Paribas Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

La tenista kazaja Elena Rybakina ha avanzado a las semifinales del torneo BNP Paribas Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la estadounidense Jessica Pegula con un resultado de 6-1, 7-6 en un emocionante encuentro. Este partido, correspondiente a los cuartos de final, se llevó a cabo en el Indian Wells Tennis Garden, un recinto al aire libre ubicado en Indian Wells, USA. Durante el primer set, Rybakina mostró una dominante actuación, manteniendo su servicio en todos los juegos y logrando dos quiebres que le permitieron cerrar el set rápidamente por 6-1. En el segundo set, la competencia se intensificó, llevando a ambas jugadoras a mantener sus servicios hasta llegar a un tiebreak, donde Rybakina logró imponerse para asegurar su victoria y avanzar a la siguiente ronda del torneo. Elena Rybakina, con esta victoria, no solo avanza a las semifinales del BNP Paribas Open sino que también demuestra su habilidad y determinación en la competencia. Este partido destaca por la capacidad de Rybakina para mantener la calma bajo presión y cerrar el partido en los momentos cruciales, especialmente durante el tiebreak del segundo set.



