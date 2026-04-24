Jessica Pegula 2 - 0 Katie Boulter: resumen y estadísticas del partido de Madrid Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 24 de abril de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



La tenista estadounidense Jessica Pegula ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo Madrid Open, de categoría WTA 1000, que se disputa en tierra batida, tras ganar a la británica Katie Boulter por 6-4, 6-4 en 1 hora y 36 minutos. En el primer set, Pegula logró un 'break' crucial en el quinto juego, lo que le permitió tomar ventaja y mantener su servicio para cerrar el set 6-4. En el segundo set, Pegula nuevamente consiguió un 'break' en el tercer juego, consolidando su ventaja y manteniendo su servicio hasta el final del set, que también terminó 6-4. En cuanto a las estadísticas de saque, Jessica Pegula tuvo un 57% de efectividad en su primer servicio y ganó el 69% de los puntos jugados con su servicio. Además, logró salvar 5 de las 6 oportunidades de 'break' que enfrentó durante el partido.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***





###WidgetTenis###