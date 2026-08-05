Jessica Pegula 2 - 1 Magdalena Frech: resumen y estadísticas del partido de National Bank Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 5 de agosto de 2026.





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La tenista estadounidense Jessica Pegula ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo National Bank Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la polaca Magdalena Frech por 3-6, 6-3, 6-2 en un partido que duró aproximadamente 2 horas. En el primer set, Magdalena Frech se impuso con un marcador de 6-3, logrando tres quiebres (breaks) en los juegos 2, 6 y 9, mientras que Jessica Pegula consiguió un quiebre en el juego 5. En el segundo set, Pegula se recuperó y ganó 6-3, rompiendo el servicio de Frech en los juegos 2 y 4, mientras que Frech solo logró un quiebre en el juego 3. En el tercer set, Pegula dominó con un marcador de 6-2, rompiendo el servicio de Frech en los juegos 1 y 3, sin conceder ningún quiebre. Estadísticamente, Jessica Pegula tuvo un 62% de efectividad en su primer servicio, ganando el 58% de los puntos con su servicio y logrando 6 aces a lo largo del partido. Por su parte, Magdalena Frech tuvo un 58% de efectividad en su primer servicio, ganando el 55% de los puntos con su servicio y logrando 4 aces. Pegula también destacó en los puntos de retorno, ganando el 45% de los puntos en esta categoría.



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