Jessica Pegula 2 - 0 Zeynep Sonmez: resumen y estadísticas del partido de Internazionali BNL d'Italia (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 8 de mayo de 2026.





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La tenista estadounidense Jessica Pegula ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia, de categoría WTA 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar por la vía rápida a la turca Zeynep Sonmez con un resultado de 6-4, 6-1 en 1 hora y 16 minutos. En el primer set, Jessica Pegula logró un break crucial en el tercer juego, lo que le permitió tomar la delantera. A pesar de que Sonmez mantuvo su servicio en varias ocasiones, Pegula se llevó el set por 6-4 al mantener su servicio en el último juego. En el segundo set, Pegula dominó completamente, consiguiendo tres breaks consecutivos en los juegos 1, 3 y 5, lo que le permitió cerrar el set y el partido con un contundente 6-1. En cuanto a las estadísticas de saque de Pegula, tuvo un 59% de efectividad en el primer servicio, ganó el 73% de los puntos con su servicio y no cometió dobles faltas durante el partido.



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