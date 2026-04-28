Jiri Lehecka 2 - 0 Lorenzo Musetti: resumen y estadísticas del partido de Madrid Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 28 de abril de 2026.





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El tenista checo Jiri Lehecka ha avanzado a los cuartos de final del torneo Madrid Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al italiano Lorenzo Musetti por la vía rápida (6-3, 6-3) en un partido que duró 1 hora y 14 minutos. En el primer set, Jiri Lehecka logró romper el servicio de Lorenzo Musetti en tres ocasiones, mientras que Musetti consiguió un break. El set finalizó con un marcador de 6-3 a favor de Lehecka. En el segundo set, Lehecka mantuvo su servicio en todos sus juegos y logró un break crucial en el octavo juego, cerrando el set también por 6-3. Lehecka mostró un sólido desempeño en el servicio, con un 69% de primeros servicios y ganando el 78% de los puntos con su servicio.



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