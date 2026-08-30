Jiri Lehecka 3 - 1 Pablo Carreno Busta: resumen y estadísticas del partido de US Open ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 30 de agosto de 2026.





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El tenista checo Jiri Lehecka ha avanzado a los treintaidosavos de final del torneo US Open, de categoría Grand Slam y que se disputa en pista dura, tras ganar al español Pablo Carreño Busta por 6-1, 7-6, 4-6, 6-2 en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 54 minutos. En el primer set, Jiri Lehecka dominó con un contundente 6-1, logrando dos quiebres de servicio sobre Pablo Carreño Busta. En el segundo set, Lehecka se impuso en el tie-break por 7-6 tras un set muy disputado, donde ambos jugadores intercambiaron quiebres. Carreño Busta recuperó terreno en el tercer set, ganándolo por 6-4, rompiendo el servicio de Lehecka en momentos clave. Finalmente, en el cuarto set, Lehecka cerró el partido con un 6-2, logrando tres quiebres de servicio. Lehecka mostró una sólida actuación en el servicio, con un 55% de efectividad en su primer saque y ganando el 63% de los puntos jugados con su servicio.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.





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