Joao Fonseca 0 - 2 Jannik Sinner: resumen y estadísticas del partido de BNP Paribas Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 11 de marzo de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



El tenista italiano Jannik Sinner ha avanzado a los cuartos de final del torneo de BNP Paribas Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al brasileño Joao Fonseca (7-6, 7-6) en un emocionante encuentro. El partido, que se llevó a cabo en el Indian Wells Tennis Garden, se extendió hasta el desempate en ambos sets, donde Sinner demostró su fortaleza mental y técnica para cerrar cada uno de ellos a su favor. A lo largo del partido, Sinner mantuvo una sólida actuación en su servicio, lo cual fue clave para su victoria. No concedió ningún set a Fonseca, lo que le permitió avanzar por la vía rápida. Entre las estadísticas destacadas del servicio de Sinner, se encuentra un porcentaje del 59% en primeros servicios, logrando ganar el 38 de los 44 puntos jugados en su primer servicio durante el partido. Además, el italiano mostró su habilidad para manejar la presión en momentos cruciales, salvando un punto de quiebre y logrando un total de 15 aces, lo que contribuyó significativamente a su éxito en este encuentro. Este avance a los cuartos de final en el BNP Paribas Open representa un paso importante para Sinner en su carrera, destacando su capacidad para competir y sobresalir en torneos de alta categoría en superficies duras.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***





###WidgetTenis###