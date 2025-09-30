Kairat Almaty 0 - 5 Real Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 30 de septiembre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Real Madrid goleó este martes al Kairat Almaty por un contundente 0-5 en el Almaty Central Stadium, en un partido de la Liga de Campeones donde Kylian Mbappé fue el protagonista absoluto con un hat-trick (minutos 25 de penalti, 52 y 74). Eduardo Camavinga (minuto 83) y Brahim Díaz (minuto 90+3) completaron la goleada de los merengues, que dominaron por completo el encuentro con un 62% de posesión, 20 remates totales y un juego superior en todas las facetas.
Un detalle destacable fue la intervención del VAR en el minuto 69, donde se anuló un posible penalti para el Kairat Almaty tras una revisión inicial que finalmente no prosperó. Mbappé fue sin duda el jugador más participativo en ataque, siendo determinante con sus tres goles que sentenciaron el partido de manera temprana.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: KAIRAT ALMATY 0 - REAL MADRID 5 (0-1, al descanso).
--EQUIPOS.
KAIRAT ALMATY: Sherhan Kalmurza; Erkin Tapalov (Jug Stanojev, min.65), Aleksandr Martynovich, Egor Sorokin, Luis Mata; Aleksandr Mrynskiy, Damir Kasabulat, Ofri Arad (Olzhas Baybek, min.64), Valeri Gromyko (Giorgi Zaria, min.80); Jorginho (Edmilson Filho, min.65), Dastan Satpaev (Ricardinho, min.80).
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Dean Huijsen, David Alaba, Francisco Garcia, Raul Asencio; Aurelien Tchouameni (Eduardo Camavinga, min.80), Daniel Ceballos, Franco Mastantuono (Brahim Diaz, min.70), Arda Guler (Jude Bellingham, min.80), Vinicius Junior (Rodrygo, min.70), Kylian Mbappe (Gonzalo Garcia, min.81).
--GOLES.
0-1, min.25: Kylian Mbappe, de penalti.
0-2, min.52: Kylian Mbappe (Thibaut Courtois) .
0-3, min.74: Kylian Mbappe (Arda Guler) .
0-4, min.83: Eduardo Camavinga (Rodrygo) .
0-5, min.90(+3): Brahim Diaz (Gonzalo Garcia) .
Penalty anulado a Daniel Ceballos del Kairat Almaty en el minuto 67 .
--ÁRBITRO.
Marco Guida, asistido en las bandas por Giorgio Peretti y Giuseppe Perrotti, en el VAR: Marco Di Bello y Aleandro Di Paolo. Amonestó a Valeri Gromyko (min.48), Ofri Arad (min.55), por parte del KAIRAT ALMATY. por parte del REAL MADRID.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.67: ¡PENALTI! - Daniel Ceballos del Real Madrid comete un penalti contra Valeri Gromyko.
Min.69: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, posible penalti para Kairat Almaty.
Min.69: Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió revocar el penalti para Kairat Almaty.
--ESTADIO.
Almaty Central Stadium
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Kairat Almaty
| Real Madrid
|Goles
| 0
| 5
|Remates Fuera
| 5
| 6
|Remates
| 11
| 20
|Pases Totales
| 139
| 338
|Corners
| 3
| 6
|Faltas
| 6
| 9
|Posesión
| 38%
| 62%
|Tiros Bloqueados
| 2
| 2
|Fueras de Juego
| 1
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 0
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 4
|Ataques
| 35
| 60
|Ataques Peligrosos
| 13
| 33
|Centros
| 8
| 13
|Saques de Banda
| 16
| 18
|Saques de Portería
| 10
| 4
|Tratamientos
| 1
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 9
| 7
|Paradas
| 7
| 4
|Contra Golpes
| 7
| 7
-Clasificación Actual.
|Posición
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Eintracht Frankfurt
| 3
| 1
|2
| Paris Saint-Germain
| 3
| 1
|3
| Club Brugge
| 3
| 1
|3
| Sporting CP
| 3
| 1
|5
| Union St.Gilloise
| 3
| 1
|6
| Bayern Munich
| 3
| 1
|7
| Inter
| 3
| 1
|7
| Arsenal
| 3
| 1
|9
| Manchester City
| 3
| 1
|10
| Qarabag FK
| 3
| 1
|11
| Liverpool
| 3
| 1
|12
| Barcelona
| 3
| 1
|13
| Real Madrid
| 3
| 1
|14
| Tottenham Hotspur
| 3
| 1
|15
| Borussia Dortmund
| 1
| 1
|16
| Juventus
| 1
| 1
|17
| Bodoe/Glimt
| 1
| 1
|17
| Bayer Leverkusen
| 1
| 1
|19
| Slavia Prague
| 1
| 1
|19
| FC Koebenhavn
| 1
| 1
|21
| Olympiacos
| 1
| 1
|21
| Pafos FC
| 1
| 1
|23
| Atlético
| 0
| 1
|24
| Benfica
| 0
| 1
|25
| Marseille
| 0
| 1
|26
| Newcastle United
| 0
| 1
|27
| Villarreal
| 0
| 1
|28
| Chelsea
| 0
| 1
|29
| PSV Eindhoven
| 0
| 1
|30
| Ajax
| 0
| 1
|30
| Athletic Bilbao
| 0
| 1
|30
| SSC Napoli
| 0
| 1
|33
| Monaco
| 0
| 1
|33
| Kairat Almaty
| 0
| 1
|35
| Galatasaray
| 0
| 1
|36
| Atalanta
| 0
| 1
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|30/09/2025
| Champions
| Kairat Almaty
| 0-5
| Real Madrid
-Últimos Resultados del Kairat Almaty.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|18/09/2025
| Champions
| Sporting CP
| 4-1
| Kairat Almaty
-Últimos Resultados del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|27/09/2025
| LaLiga
| Atlético
| 5-2
| Real Madrid
|23/09/2025
| LaLiga
| Levante
| 1-4
| Real Madrid
|20/09/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Espanyol
|16/09/2025
| Champions
| Real Madrid
| 2-1
| Marseille
|13/09/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-2
| Real Madrid
-Próximos partidos del Kairat Almaty.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|21/10/2025 18:45
| Champions
| Kairat Almaty
| Pafos FC
|05/11/2025 21:00
| Champions
| Inter
| Kairat Almaty
|26/11/2025 18:45
| Champions
| FC Koebenhavn
| Kairat Almaty
-Próximos partidos del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|04/10/2025 21:00
| LaLiga
| Real Madrid
| Villarreal
|19/10/2025 21:00
| LaLiga
| Getafe
| Real Madrid
|22/10/2025 21:00
| Champions
| Real Madrid
| Juventus