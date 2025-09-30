Kairat Almaty 0 - 5 Real Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Kairat Almaty 0 - 5 Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 2 de Champions
Kairat Almaty 0 - 5 Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 2 de Champions - EUROPA PRESS (2025)
Actualizado: martes, 30 septiembre 2025 20:38

Madrid, 30 de septiembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Real Madrid goleó este martes al Kairat Almaty por un contundente 0-5 en el Almaty Central Stadium, en un partido de la Liga de Campeones donde Kylian Mbappé fue el protagonista absoluto con un hat-trick (minutos 25 de penalti, 52 y 74). Eduardo Camavinga (minuto 83) y Brahim Díaz (minuto 90+3) completaron la goleada de los merengues, que dominaron por completo el encuentro con un 62% de posesión, 20 remates totales y un juego superior en todas las facetas.

Un detalle destacable fue la intervención del VAR en el minuto 69, donde se anuló un posible penalti para el Kairat Almaty tras una revisión inicial que finalmente no prosperó. Mbappé fue sin duda el jugador más participativo en ataque, siendo determinante con sus tres goles que sentenciaron el partido de manera temprana.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: KAIRAT ALMATY 0 - REAL MADRID 5 (0-1, al descanso).

--EQUIPOS.
KAIRAT ALMATY: Sherhan Kalmurza; Erkin Tapalov (Jug Stanojev, min.65), Aleksandr Martynovich, Egor Sorokin, Luis Mata; Aleksandr Mrynskiy, Damir Kasabulat, Ofri Arad (Olzhas Baybek, min.64), Valeri Gromyko (Giorgi Zaria, min.80); Jorginho (Edmilson Filho, min.65), Dastan Satpaev (Ricardinho, min.80).

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Dean Huijsen, David Alaba, Francisco Garcia, Raul Asencio; Aurelien Tchouameni (Eduardo Camavinga, min.80), Daniel Ceballos, Franco Mastantuono (Brahim Diaz, min.70), Arda Guler (Jude Bellingham, min.80), Vinicius Junior (Rodrygo, min.70), Kylian Mbappe (Gonzalo Garcia, min.81).

--GOLES.
0-1, min.25: Kylian Mbappe, de penalti.
0-2, min.52: Kylian Mbappe (Thibaut Courtois) .
0-3, min.74: Kylian Mbappe (Arda Guler) .
0-4, min.83: Eduardo Camavinga (Rodrygo) .
0-5, min.90(+3): Brahim Diaz (Gonzalo Garcia) .
Penalty anulado a Daniel Ceballos del Kairat Almaty en el minuto 67 .


--ÁRBITRO.
Marco Guida, asistido en las bandas por Giorgio Peretti y Giuseppe Perrotti, en el VAR: Marco Di Bello y Aleandro Di Paolo. Amonestó a Valeri Gromyko (min.48), Ofri Arad (min.55), por parte del KAIRAT ALMATY. por parte del REAL MADRID.

--INCIDENCIAS VAR.
Min.67: ¡PENALTI! - Daniel Ceballos del Real Madrid comete un penalti contra Valeri Gromyko.

Min.69: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, posible penalti para Kairat Almaty.

Min.69: Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió revocar el penalti para Kairat Almaty.


--ESTADIO.
Almaty Central Stadium

-Estadísticas del partido.



Estadística Kairat Almaty Real Madrid
Goles 0 5
Remates Fuera 5 6
Remates 11 20
Pases Totales 139 338
Corners 3 6
Faltas 6 9
Posesión 38% 62%
Tiros Bloqueados 2 2
Fueras de Juego 1 0
Tarjetas Amarillas 2 0
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 0 4
Ataques 35 60
Ataques Peligrosos 13 33
Centros 8 13
Saques de Banda 16 18
Saques de Portería 10 4
Tratamientos 1 0
Sustituciones 5 5
Tiros de Falta 9 7
Paradas 7 4
Contra Golpes 7 7



-Clasificación Actual.


Posición Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Eintracht Frankfurt 3 1
2 Paris Saint-Germain 3 1
3 Club Brugge 3 1
3 Sporting CP 3 1
5 Union St.Gilloise 3 1
6 Bayern Munich 3 1
7 Inter 3 1
7 Arsenal 3 1
9 Manchester City 3 1
10 Qarabag FK 3 1
11 Liverpool 3 1
12 Barcelona 3 1
13 Real Madrid 3 1
14 Tottenham Hotspur 3 1
15 Borussia Dortmund 1 1
16 Juventus 1 1
17 Bodoe/Glimt 1 1
17 Bayer Leverkusen 1 1
19 Slavia Prague 1 1
19 FC Koebenhavn 1 1
21 Olympiacos 1 1
21 Pafos FC 1 1
23 Atlético 0 1
24 Benfica 0 1
25 Marseille 0 1
26 Newcastle United 0 1
27 Villarreal 0 1
28 Chelsea 0 1
29 PSV Eindhoven 0 1
30 Ajax 0 1
30 Athletic Bilbao 0 1
30 SSC Napoli 0 1
33 Monaco 0 1
33 Kairat Almaty 0 1
35 Galatasaray 0 1
36 Atalanta 0 1



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
30/09/2025 Champions Kairat Almaty 0-5 Real Madrid




-Últimos Resultados del Kairat Almaty.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
18/09/2025 Champions Sporting CP 4-1 Kairat Almaty




-Últimos Resultados del Real Madrid.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
27/09/2025 LaLiga Atlético 5-2 Real Madrid
23/09/2025 LaLiga Levante 1-4 Real Madrid
20/09/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Espanyol
16/09/2025 Champions Real Madrid 2-1 Marseille
13/09/2025 LaLiga Real Sociedad 1-2 Real Madrid




-Próximos partidos del Kairat Almaty.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
21/10/2025 18:45 Champions Kairat Almaty Pafos FC
05/11/2025 21:00 Champions Inter Kairat Almaty
26/11/2025 18:45 Champions FC Koebenhavn Kairat Almaty




-Próximos partidos del Real Madrid.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
04/10/2025 21:00 LaLiga Real Madrid Villarreal
19/10/2025 21:00 LaLiga Getafe Real Madrid
22/10/2025 21:00 Champions Real Madrid Juventus


