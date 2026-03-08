Kayla Day 0 - 2 Iga Swiatek: resumen y estadísticas del partido de BNP Paribas Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 8 de marzo de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



La tenista polaca Iga Swiatek ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo de BNP Paribas Open, de categoría WTA 1000, y que se disputa en pista dura, tras ganar a la estadounidense Kayla Day por la vía rápida (6-0, 7-6) en un partido que destacó por la solidez en el saque de Swiatek y su capacidad para aprovechar las oportunidades de quiebre. En el primer set, Swiatek demostró su dominio al no conceder ningún juego a Day, logrando un contundente 6-0. La polaca mantuvo su servicio con firmeza y aprovechó todas las oportunidades para quebrar el saque de su rival, mostrando una superioridad clara desde el inicio del partido. El segundo set fue más disputado, llegando a un tiebreak que finalmente ganó Swiatek 7-6, demostrando su capacidad para mantener la calma y cerrar el partido en los momentos cruciales. A lo largo del partido, Swiatek logró 3 aces y cometió 7 dobles faltas, mientras que Day logró 1 ace y cometió 1 doble falta. Swiatek mostró una mayor efectividad en sus puntos de servicio ganados, con un 63% en el primer set y un 61% en el segundo, en comparación con Day, que tuvo un 25% y 56% respectivamente. Este resultado permite a Iga Swiatek avanzar a la siguiente ronda del torneo, donde buscará seguir demostrando su nivel en la competición que se celebra en Indian Wells, uno de los escenarios más emblemáticos del circuito WTA.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***





###WidgetTenis###