Kayla Day 0 - 2 Paula Badosa: resumen y estadísticas del partido de Credit One Charleston Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 31 de marzo de 2026.





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La tenista española Paula Badosa ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo Credit One Charleston Open, de categoría WTA 500 y que se disputa en tierra batida, tras ganar a la estadounidense Kayla Day por 6-4, 6-3 en 1 hora y 37 minutos. En el primer set, hubo múltiples quiebres de servicio. Kayla Day rompió el servicio de Paula Badosa en el primer juego, pero Badosa respondió inmediatamente con un quiebre. Ambos jugadores intercambiaron quiebres hasta que Badosa mantuvo su servicio en el quinto juego y luego rompió nuevamente el servicio de Day en el sexto juego. Finalmente, Badosa cerró el set con un último quiebre, ganando 6-4. En el segundo set, Badosa comenzó manteniendo su servicio y, tras un intercambio de juegos mantenidos, logró romper el servicio de Day en el sexto juego. Badosa mantuvo su servicio en el séptimo juego y cerró el set y el partido manteniendo su servicio en el noveno juego, ganando 6-3. Paula Badosa mostró un sólido rendimiento en el servicio, con un 1st Serve Percentage del 49% y ganando el 59% de sus puntos de servicio en total. Además, logró 3 aces y salvó 3 de los 6 break points que enfrentó.



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