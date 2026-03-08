Laura Siegemund 1 - 2 Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de BNP Paribas Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

La tenista ucraniana Elina Svitolina ha avanzado a dieciseisavos de final del torneo de BNP Paribas Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la alemana Laura Siegemund con un resultado de 7-6, 4-6, 6-3 en Indian Wells (USA). El partido se caracterizó por una intensa batalla entre ambas jugadoras, extendiéndose a lo largo de tres sets. En el primer set, Svitolina logró imponerse en un ajustado tie break, lo que le permitió tomar la delantera. Sin embargo, Siegemund no se dio por vencida y consiguió igualar el marcador al ganar el segundo set. Finalmente, en el tercer set, Svitolina demostró su fortaleza mental y su habilidad para capitalizar los momentos críticos, logrando romper el servicio de Siegemund en momentos clave para asegurar su victoria. A lo largo del encuentro, Svitolina demostró una sólida actuación en su servicio, con un total de 4 aces y manteniendo un alto porcentaje de puntos ganados en su primer servicio. A pesar de enfrentar dificultades, como los 8 puntos de break salvados, su capacidad para mantener la calma en los momentos de presión fue un factor determinante para su éxito. Con esta victoria, Svitolina no solo avanza a la siguiente ronda del torneo, sino que también demuestra su capacidad para competir al más alto nivel en eventos de gran prestigio como el BNP Paribas Open, reforzando su posición como una de las tenistas más destacadas en el circuito de la WTA.



