Learner Tien 0 - 2 Jannik Sinner: resumen y estadísticas del partido de BNP Paribas Open (ATP)

El tenista italiano Jannik Sinner ha avanzado a las semifinales del torneo de BNP Paribas Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al estadounidense Learner Tien (6-1, 6-2) en un encuentro que destacó por la solidez en el servicio y la capacidad para aprovechar las oportunidades de rompimiento por parte de Sinner. En el primer set, Sinner demostró un dominio contundente, manteniendo su servicio con seguridad y logrando tres quiebres que le permitieron cerrar el set a su favor por un claro 6-1. La tendencia se mantuvo en el segundo set, donde Sinner continuó exhibiendo su fortaleza tanto en su saque como en su juego de retorno, consiguiendo dos quiebres adicionales y sellando su victoria con un 6-2. Las estadísticas de saque de Jannik Sinner fueron destacables, con un porcentaje de primer servicio del 63%, ganando el 26 de los 31 puntos jugados en su primer servicio y sumando 10 aces a lo largo del partido. Su capacidad para salvar puntos de quiebre también fue notable, defendiendo 4 de 5 oportunidades, lo que evidencia la presión constante que ejerció sobre su oponente y su eficacia en momentos clave. Este triunfo en los cuartos de final del BNP Paribas Open, disputado en el Indian Wells Tennis Garden, refleja la sólida actuación de Sinner en superficie dura y lo posiciona como uno de los contendientes fuertes para alzarse con el título en este prestigioso torneo.



