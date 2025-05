Leganés 3 - 0 Valladolid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 24 de mayo de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el Estadio Butarque, el Leganés se impuso claramente al Valladolid con un marcador de 3-0, consolidando su dominio desde el inicio hasta el final del encuentro. Los goles fueron marcados por Javier Hernandez al minuto 24, seguido por Yan Diomande al 36 con asistencia de Seydouba Cisse, y Juan Cruz cerró la cuenta antes del descanso, al minuto 40. A pesar de un gol anulado por el VAR a Seydouba Cisse del Leganés en el minuto 33 por posición adelantada, el equipo local mantuvo la presión y control del juego, evidenciado en su superior posesión del balón del 54% frente al 46% del Valladolid, y un mayor número de remates, 12 contra 5 del equipo visitante. El Valladolid, por su parte, no logró concretar sus oportunidades y se vio superado en todos los aspectos del juego. La única amonestación del partido fue para Antonio Candela del Valladolid en el minuto 13, lo que refleja un juego relativamente limpio. Con esta derrota, el Valladolid se queda en el fondo de la clasificación con 16 puntos, sellando su descenso matemático al no poder alcanzar a los equipos que le preceden, mientras que el Leganés, con 40 puntos, asegura su permanencia en la categoría sin posibilidades de alcanzar puestos europeos. Este resultado no altera las posiciones de cabeza de la tabla, donde el Barcelona se proclama campeón de LaLiga con 85 puntos, seguido por el Real Madrid con 84 puntos, ambos ya habiendo disputado sus partidos correspondientes a esta jornada.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: LEGANÉS 3 - VALLADOLID 0 (3-0, al descanso).



--EQUIPOS.

LEGANÉS: Marko Dmitrovic; Adria Altimira, Sergio Gonzalez, Jorge Saenz, Javier Hernandez; Daniel Raba (Miguel de la Fuente, min.75), Seydouba Cisse (Darko Brasanac, min.75), Renato Tapia (Julian Chicco, min.83), Juan Cruz; Munir El Haddadi (Duk, min.63), Yan Diomande (Diego Garcia, min.63).



VALLADOLID: Karl Hein; Antonio Candela (Luis Perez, min.46), Eray Coemert, Joseph Aidoo (Cenk Ozkacar, min.46), Henrique Silva; Anuar (Mario Maroto, min.46), Tamas Nikitscher, Ibrahim Alani, Raul Moro; Mamadou Sylla (Adrian Arnu, min.73), Juanmi Latasa (Amath Ndiaye, min.73).



--GOLES.

1-0, min.24: Javier Hernandez.

2-0, min.36: Yan Diomande (Seydouba Cisse) .

3-0, min.40: Juan Cruz.

Gol anulado a Seydouba Cisse del Leganés en el minuto 33 .





--ÁRBITRO.

Cesar Soto, asistido en las bandas por Carlos Alvarez y Inigo Prieto, en el VAR: Javier Iglesias y Antonio Cerezo. por parte del LEGANÉS. Amonestó a Antonio Candela (min.13), por parte del VALLADOLID.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.33: ¡G O O O O A A A L! ¡Gol del Leganés! Seydouba Cisse anota.



Min.34: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para el Leganés.



Min.34: ¡NO ES GOL! - Después de revisar la situación, el árbitro anuncia que el gol de Leganés es anulado por fuera de juego.





--ESTADIO.

Estadio Butarque (11,523 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Leganés Valladolid Goles 3 0 Remates Fuera 3 3 Remates 12 5 Pases Totales 232 152 Corners 3 4 Faltas 10 12 Posesión 54% 46% Tiros Bloqueados 3 0 Fueras de Juego 2 0 Tarjetas Amarillas 0 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 0 Ataques 54 35 Ataques Peligrosos 38 8 Centros 6 6 Saques de Banda 10 7 Saques de Portería 3 4 Tratamientos 2 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 12 12 Paradas 2 3 Contra Golpes 0 1



###WidgetCompleto###

-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 85 37 2 Champions Real Madrid 84 38 3 Champions Atlético 73 37 4 Champions Athletic Bilbao 70 37 5 Champions Villarreal 67 37 6 Europa League Betis 60 38 7 Europa League Celta 52 37 8 Conference League Rayo 51 37 17 Permanencia Leganés 40 38 18 Descenso Espanyol 39 37 19 Descenso Las Palmas 32 37 20 Descenso Valladolid 16 38



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/05/2025 LaLiga Leganés 3-0 Valladolid 28/08/2024 LaLiga Valladolid 0-0 Leganés









-Últimos Resultados del Leganés.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/05/2025 LaLiga Las Palmas 0-1 Leganés 14/05/2025 LaLiga Villarreal 3-0 Leganés 11/05/2025 LaLiga Leganés 3-2 Espanyol 04/05/2025 LaLiga Sevilla 2-2 Leganés 24/04/2025 LaLiga Leganés 1-1 Girona









-Últimos Resultados del Valladolid.