Levante 0 - 2 Athletic | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Levante 0 - 2 Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 14 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)
Madrid, 29 de noviembre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el Estadio Ciudad de Valencia, el Athletic se impuso por 2-0 al Levante, con goles tempraneros de Robert Navarro y Nico Williams en la primera mitad, lo que estableció la ventaja definitiva para los visitantes. El Levante, a pesar de tener una mayor posesión del balón del 56% y completar más pases, no logró traducir su dominio en el juego en goles, evidenciando una falta de efectividad frente al arco rival. El Athletic, por su parte, supo aprovechar sus oportunidades, destacando las asistencias de Alex Berenguer en ambos goles, lo que subraya su papel crucial en el ataque del equipo.
El encuentro estuvo marcado por la intensidad física, reflejada en las tarjetas amarillas mostradas a ambos equipos, pero sin incidencias que requirieran la intervención del VAR. La victoria permite al Athletic sumar tres puntos importantes, alcanzando los 20 puntos y colocándose en la octava posición de la tabla, mientras que el Levante se queda con 9 puntos, en la penúltima posición, lo que aumenta sus preocupaciones por el descenso. Este resultado subraya la eficacia del Athletic en aprovechar sus momentos en el partido y la necesidad del Levante de mejorar su puntería de cara al gol para revertir su situación en la competición.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: LEVANTE 0 - ATHLETIC DE BILBAO 2 (0-2, al descanso).
--EQUIPOS.
LEVANTE: Mathew Ryan; Jeremy Toljan (Jose Luis Morales, min.73), Unai Elgezabal (Jorge Cabello, min.46), Alan Matturro (Victor Garcia, min.59), Manuel Sanchez; Carlos Alvarez, Kervin Arriaga (Roger Brugue, min.46), Oriol Rey, Jon Olasagasti; Etta Eyong, Goduine Koyalipou (Ivan Romero, min.46).
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Inigo Lekue, Daniel Vivian, Aitor Paredes, Yuri Berchiche; Alex Berenguer (Nico Serrano, min.88), Mikel Jauregizar (Mikel Vesga, min.81), Alejandro Rego, Robert Navarro (Unai Gomez, min.62), Nico Williams (Selton Sanchez, min.81), Gorka Guruzeta (Urko Izeta, min.88).
--GOLES.
0-1, min.3: Robert Navarro (Alex Berenguer) .
0-2, min.44: Nico Williams (Alex Berenguer) .
Amarilla al banquillo, a Julian Calero del Levante en el minuto 83 .
--ÁRBITRO.
Adrian Cordero, asistido en las bandas por Israel Barcena y Judit Romano, en el VAR: Valentin Pizarro y Alejandro Muniz. Amonestó a Kervin Arriaga (min.32), Oriol Rey (min.37), Roger Brugue (min.86), por parte del LEVANTE. Amonestó a Yuri Berchiche (min.40), Daniel Vivian (min.51), por parte del ATHLETIC DE BILBAO.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Estadio Ciudad de Valencia (19,848 espectadores) televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Levante
| Athletic de Bilbao
|Goles
| 0
| 2
|Remates Fuera
| 5
| 5
|Remates
| 10
| 9
|Pases Totales
| 310
| 228
|Corners
| 4
| 2
|Faltas
| 11
| 16
|Posesión
| 56%
| 44%
|Tiros Bloqueados
| 1
| 0
|Fueras de Juego
| 5
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 3
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 2
|Ataques
| 95
| 119
|Ataques Peligrosos
| 27
| 49
|Centros
| 10
| 11
|Saques de Banda
| 17
| 23
|Saques de Portería
| 5
| 7
|Tratamientos
| 3
| 8
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 17
| 16
|Paradas
| 1
| 4
|Contra Golpes
| 0
| 0
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 34
| 14
|2
| Champions
| Real Madrid
| 32
| 13
|3
| Champions
| Villarreal
| 29
| 13
|4
| Champions
| Atlético
| 28
| 13
|5
| Europa League
| Betis
| 21
| 13
|6
| Conference League
| Espanyol
| 21
| 13
|8
| Permanencia
| Athletic Bilbao
| 20
| 14
|18
| Descenso
| Girona
| 11
| 13
|19
| Descenso
| Levante
| 9
| 14
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 9
| 13
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|29/11/2025
| LaLiga
| Levante
| 0-2
| Athletic Bilbao
-Últimos Resultados del Levante.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|29/11/2025
| LaLiga
| Levante
| 0-2
| Athletic Bilbao
|21/11/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-0
| Levante
|08/11/2025
| LaLiga
| Atlético
| 3-1
| Levante
|02/11/2025
| LaLiga
| Levante
| 1-2
| Celta
|26/10/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Levante
-Últimos Resultados del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|29/11/2025
| LaLiga
| Levante
| 0-2
| Athletic Bilbao
|25/11/2025
| Champions
| Slavia Prague
| 0-0
| Athletic Bilbao
|22/11/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 4-0
| Athletic Bilbao
|09/11/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Real Oviedo
|05/11/2025
| Champions
| Newcastle United
| 2-0
| Athletic Bilbao
-Próximos partidos del Levante.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|08/12/2025 21:00
| LaLiga
| Osasuna
| Levante
|14/12/2025 18:30
| LaLiga
| Levante
| Villarreal
|20/12/2025 16:15
| LaLiga
| Levante
| Real Sociedad
-Próximos partidos del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|03/12/2025 19:00
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| Real Madrid
|06/12/2025 21:00
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| Atlético
|10/12/2025 21:00
| Champions
| Athletic Bilbao
| Paris Saint-Germain