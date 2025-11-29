Levante 0 - 2 Athletic | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Levante 0 - 2 Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 14 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)

Madrid, 29 de noviembre de 2025.

En el Estadio Ciudad de Valencia, el Athletic se impuso por 2-0 al Levante, con goles tempraneros de Robert Navarro y Nico Williams en la primera mitad, lo que estableció la ventaja definitiva para los visitantes. El Levante, a pesar de tener una mayor posesión del balón del 56% y completar más pases, no logró traducir su dominio en el juego en goles, evidenciando una falta de efectividad frente al arco rival. El Athletic, por su parte, supo aprovechar sus oportunidades, destacando las asistencias de Alex Berenguer en ambos goles, lo que subraya su papel crucial en el ataque del equipo. El encuentro estuvo marcado por la intensidad física, reflejada en las tarjetas amarillas mostradas a ambos equipos, pero sin incidencias que requirieran la intervención del VAR. La victoria permite al Athletic sumar tres puntos importantes, alcanzando los 20 puntos y colocándose en la octava posición de la tabla, mientras que el Levante se queda con 9 puntos, en la penúltima posición, lo que aumenta sus preocupaciones por el descenso. Este resultado subraya la eficacia del Athletic en aprovechar sus momentos en el partido y la necesidad del Levante de mejorar su puntería de cara al gol para revertir su situación en la competición.

FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: LEVANTE 0 - ATHLETIC DE BILBAO 2 (0-2, al descanso).



--EQUIPOS.

LEVANTE: Mathew Ryan; Jeremy Toljan (Jose Luis Morales, min.73), Unai Elgezabal (Jorge Cabello, min.46), Alan Matturro (Victor Garcia, min.59), Manuel Sanchez; Carlos Alvarez, Kervin Arriaga (Roger Brugue, min.46), Oriol Rey, Jon Olasagasti; Etta Eyong, Goduine Koyalipou (Ivan Romero, min.46).



ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Inigo Lekue, Daniel Vivian, Aitor Paredes, Yuri Berchiche; Alex Berenguer (Nico Serrano, min.88), Mikel Jauregizar (Mikel Vesga, min.81), Alejandro Rego, Robert Navarro (Unai Gomez, min.62), Nico Williams (Selton Sanchez, min.81), Gorka Guruzeta (Urko Izeta, min.88).



--GOLES.

0-1, min.3: Robert Navarro (Alex Berenguer) .

0-2, min.44: Nico Williams (Alex Berenguer) .

Amarilla al banquillo, a Julian Calero del Levante en el minuto 83 .





--ÁRBITRO.

Adrian Cordero, asistido en las bandas por Israel Barcena y Judit Romano, en el VAR: Valentin Pizarro y Alejandro Muniz. Amonestó a Kervin Arriaga (min.32), Oriol Rey (min.37), Roger Brugue (min.86), por parte del LEVANTE. Amonestó a Yuri Berchiche (min.40), Daniel Vivian (min.51), por parte del ATHLETIC DE BILBAO.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Estadio Ciudad de Valencia (19,848 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Levante Athletic de Bilbao Goles 0 2 Remates Fuera 5 5 Remates 10 9 Pases Totales 310 228 Corners 4 2 Faltas 11 16 Posesión 56% 44% Tiros Bloqueados 1 0 Fueras de Juego 5 1 Tarjetas Amarillas 3 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 2 Ataques 95 119 Ataques Peligrosos 27 49 Centros 10 11 Saques de Banda 17 23 Saques de Portería 5 7 Tratamientos 3 8 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 17 16 Paradas 1 4 Contra Golpes 0 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 34 14 2 Champions Real Madrid 32 13 3 Champions Villarreal 29 13 4 Champions Atlético 28 13 5 Europa League Betis 21 13 6 Conference League Espanyol 21 13 8 Permanencia Athletic Bilbao 20 14 18 Descenso Girona 11 13 19 Descenso Levante 9 14 20 Descenso Real Oviedo 9 13



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 29/11/2025 LaLiga Levante 0-2 Athletic Bilbao









-Últimos Resultados del Levante.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 29/11/2025 LaLiga Levante 0-2 Athletic Bilbao 21/11/2025 LaLiga Valencia 1-0 Levante 08/11/2025 LaLiga Atlético 3-1 Levante 02/11/2025 LaLiga Levante 1-2 Celta 26/10/2025 LaLiga Mallorca 1-1 Levante









-Últimos Resultados del Athletic.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 29/11/2025 LaLiga Levante 0-2 Athletic Bilbao 25/11/2025 Champions Slavia Prague 0-0 Athletic Bilbao 22/11/2025 LaLiga Barcelona 4-0 Athletic Bilbao 09/11/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Real Oviedo 05/11/2025 Champions Newcastle United 2-0 Athletic Bilbao









-Próximos partidos del Levante.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 08/12/2025 21:00 LaLiga Osasuna Levante 14/12/2025 18:30 LaLiga Levante Villarreal 20/12/2025 16:15 LaLiga Levante Real Sociedad









