Levante 2 - 3 Barcelona | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 23 de agosto de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En un emocionante encuentro disputado en el Estadio Ciudad de Valencia, el Barcelona logró remontar un marcador adverso para imponerse por 3-2 ante el Levante. Los locales se adelantaron con goles de Ivan Romero al minuto 15, asistido por Jeremy Toljan, y de José Luis Morales desde el punto penal en el tiempo añadido de la primera parte, tras una intervención del VAR que cambió la decisión inicial del árbitro y concedió el penalti. Sin embargo, el Barcelona no se dio por vencido y, en la segunda mitad, encontró el camino del gol gracias a Pedri y Ferran Torres, con asistencias de Lamine Yamal y Raphinha respectivamente, mientras que Unai Elgezabal, en un intento por despejar un balón, terminó marcando en propia puerta, sellando así el resultado final. El Barcelona dominó claramente en términos de posesión y remates, reflejando su superioridad en el campo con un 82% de posesión y 27 remates en total, frente a los 9 del Levante. Este control del juego se tradujo en una remontada que les permitió llevarse los tres puntos. La actuación del VAR fue decisiva al conceder un penalti a favor del Levante, lo que temporalmente puso el juego a su favor antes de la remontada del equipo visitante. Con este resultado, el Barcelona se afianza en la cima de la tabla con 6 puntos tras dos jornadas, mientras que el Levante se queda sin sumar en el fondo de la clasificación.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: LEVANTE 2 - BARCELONA 3 (2-0, al descanso).



--EQUIPOS.

LEVANTE: Pablo Cunat; Jeremy Toljan (Victor Garcia, min.86), Adrian De La Fuente, Unai Elgezabal, Jorge Cabello, Manuel Sanchez (Diego Pampin, min.75); Roger Brugue (Carlos Espi, min.75), Pablo Martinez, Oriol Rey, Jose Luis Morales (Carlos Alvarez, min.59), Ivan Romero (Iker Losada, min.75).



BARCELONA: Joan Garcia; Eric Garcia (Jules Kounde, min.85), Ronald Araujo (Andreas Christensen, min.76), Pau Cubarsi, Alejandro Balde (Robert Lewandowski, min.76); Marc Casado (Gavi, min.46), Pedri, Lamine Yamal, Raphinha, Marcus Rashford (Dani Olmo, min.46), Ferran Torres.



--GOLES.

1-0, min.15: Ivan Romero (Jeremy Toljan) .

2-0, min.45(+7): Jose Luis Morales, de penalti.

2-1, min.49: Pedri (Lamine Yamal) .

2-2, min.52: Ferran Torres (Raphinha) .

2-3, min.90(+1): Unai Elgezabal (pp).

Gol en propia puerta Unai Elgezabal en el minuto 90 (+1).





--ÁRBITRO.

Alejandro Hernandez, asistido en las bandas por Jose Naranjo y Marcos Cerdan, en el VAR: Jorge Figueroa y Adrian Cordero. Amonestó a Pablo Martinez (min.45+3), Jose Luis Morales (min.46), Diego Pampin (min.89), por parte del LEVANTE. Amonestó a Alejandro Balde (min.44), por parte del BARCELONA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.45(+5) : VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, posible penalti para Levante.



Min.45(+7) : Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió conceder un penalti a favor del Levante.





--ESTADIO.

Estadio Ciudad de Valencia (23,415 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Levante Barcelona Goles 2 3 Remates Fuera 1 8 Remates 9 27 Pases Totales 68 410 Corners 0 11 Faltas 10 8 Posesión 18% 82% Tiros Bloqueados 2 8 Fueras de Juego 5 0 Tarjetas Amarillas 3 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 2 Ataques 22 136 Ataques Peligrosos 13 92 Centros 4 23 Saques de Banda 11 14 Saques de Portería 9 2 Tratamientos 3 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 8 15 Paradas 9 4 Contra Golpes 1 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 6 2 2 Champions Betis 4 2 3 Champions Rayo 3 1 4 Champions Getafe 3 1 5 Champions Villarreal 3 1 6 Europa League Athletic Bilbao 3 1 7 Europa League Espanyol 3 1 8 Conference League Real Madrid 3 1 18 Descenso Levante 0 2 19 Descenso Girona 0 1 20 Descenso Oviedo 0 1



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/08/2025 LaLiga Levante 2-3 Barcelona









-Últimos Resultados del Levante.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/08/2025 LaLiga Levante 2-3 Barcelona 16/08/2025 LaLiga Alavés 2-1 Levante 01/06/2025 LaLiga Levante 1-0 Eibar 25/05/2025 LaLiga Burgos CF 2-3 Levante 16/05/2025 LaLiga Albacete 0-1 Levante









-Últimos Resultados del Barcelona.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/08/2025 LaLiga Levante 2-3 Barcelona 16/08/2025 LaLiga Mallorca 0-3 Barcelona 25/05/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-3 Barcelona 18/05/2025 LaLiga Barcelona 2-3 Villarreal 15/05/2025 LaLiga Espanyol 0-2 Barcelona









-Próximos partidos del Levante.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 29/08/2025 19:30 LaLiga Elche Levante 13/09/2025 16:15 LaLiga Levante Betis 21/09/2025 19:00 LaLiga Girona Levante









-Próximos partidos del Barcelona.

