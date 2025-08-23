Levante 2 - 3 Barcelona | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 23 de agosto de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En un emocionante encuentro disputado en el Estadio Ciudad de Valencia, el Barcelona logró remontar un marcador adverso para imponerse por 3-2 ante el Levante. Los locales se adelantaron con goles de Ivan Romero al minuto 15, asistido por Jeremy Toljan, y de José Luis Morales desde el punto penal en el tiempo añadido de la primera parte, tras una intervención del VAR que cambió la decisión inicial del árbitro y concedió el penalti. Sin embargo, el Barcelona no se dio por vencido y, en la segunda mitad, encontró el camino del gol gracias a Pedri y Ferran Torres, con asistencias de Lamine Yamal y Raphinha respectivamente, mientras que Unai Elgezabal, en un intento por despejar un balón, terminó marcando en propia puerta, sellando así el resultado final.
El Barcelona dominó claramente en términos de posesión y remates, reflejando su superioridad en el campo con un 82% de posesión y 27 remates en total, frente a los 9 del Levante. Este control del juego se tradujo en una remontada que les permitió llevarse los tres puntos. La actuación del VAR fue decisiva al conceder un penalti a favor del Levante, lo que temporalmente puso el juego a su favor antes de la remontada del equipo visitante. Con este resultado, el Barcelona se afianza en la cima de la tabla con 6 puntos tras dos jornadas, mientras que el Levante se queda sin sumar en el fondo de la clasificación.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: LEVANTE 2 - BARCELONA 3 (2-0, al descanso).
--EQUIPOS.
LEVANTE: Pablo Cunat; Jeremy Toljan (Victor Garcia, min.86), Adrian De La Fuente, Unai Elgezabal, Jorge Cabello, Manuel Sanchez (Diego Pampin, min.75); Roger Brugue (Carlos Espi, min.75), Pablo Martinez, Oriol Rey, Jose Luis Morales (Carlos Alvarez, min.59), Ivan Romero (Iker Losada, min.75).
BARCELONA: Joan Garcia; Eric Garcia (Jules Kounde, min.85), Ronald Araujo (Andreas Christensen, min.76), Pau Cubarsi, Alejandro Balde (Robert Lewandowski, min.76); Marc Casado (Gavi, min.46), Pedri, Lamine Yamal, Raphinha, Marcus Rashford (Dani Olmo, min.46), Ferran Torres.
--GOLES.
1-0, min.15: Ivan Romero (Jeremy Toljan) .
2-0, min.45(+7): Jose Luis Morales, de penalti.
2-1, min.49: Pedri (Lamine Yamal) .
2-2, min.52: Ferran Torres (Raphinha) .
2-3, min.90(+1): Unai Elgezabal (pp).
Gol en propia puerta Unai Elgezabal en el minuto 90 (+1).
--ÁRBITRO.
Alejandro Hernandez, asistido en las bandas por Jose Naranjo y Marcos Cerdan, en el VAR: Jorge Figueroa y Adrian Cordero. Amonestó a Pablo Martinez (min.45+3), Jose Luis Morales (min.46), Diego Pampin (min.89), por parte del LEVANTE. Amonestó a Alejandro Balde (min.44), por parte del BARCELONA.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.45(+5) : VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, posible penalti para Levante.
Min.45(+7) : Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió conceder un penalti a favor del Levante.
--ESTADIO.
Estadio Ciudad de Valencia (23,415 espectadores)
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Levante
| Barcelona
|Goles
| 2
| 3
|Remates Fuera
| 1
| 8
|Remates
| 9
| 27
|Pases Totales
| 68
| 410
|Corners
| 0
| 11
|Faltas
| 10
| 8
|Posesión
| 18%
| 82%
|Tiros Bloqueados
| 2
| 8
|Fueras de Juego
| 5
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 3
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 2
|Ataques
| 22
| 136
|Ataques Peligrosos
| 13
| 92
|Centros
| 4
| 23
|Saques de Banda
| 11
| 14
|Saques de Portería
| 9
| 2
|Tratamientos
| 3
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 8
| 15
|Paradas
| 9
| 4
|Contra Golpes
| 1
| 0
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 6
| 2
|2
| Champions
| Betis
| 4
| 2
|3
| Champions
| Rayo
| 3
| 1
|4
| Champions
| Getafe
| 3
| 1
|5
| Champions
| Villarreal
| 3
| 1
|6
| Europa League
| Athletic Bilbao
| 3
| 1
|7
| Europa League
| Espanyol
| 3
| 1
|8
| Conference League
| Real Madrid
| 3
| 1
|18
| Descenso
| Levante
| 0
| 2
|19
| Descenso
| Girona
| 0
| 1
|20
| Descenso
| Oviedo
| 0
| 1
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/08/2025
| LaLiga
| Levante
| 2-3
| Barcelona
-Últimos Resultados del Levante.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/08/2025
| LaLiga
| Levante
| 2-3
| Barcelona
|16/08/2025
| LaLiga
| Alavés
| 2-1
| Levante
|01/06/2025
| LaLiga
| Levante
| 1-0
| Eibar
|25/05/2025
| LaLiga
| Burgos CF
| 2-3
| Levante
|16/05/2025
| LaLiga
| Albacete
| 0-1
| Levante
-Últimos Resultados del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/08/2025
| LaLiga
| Levante
| 2-3
| Barcelona
|16/08/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 0-3
| Barcelona
|25/05/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-3
| Barcelona
|18/05/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 2-3
| Villarreal
|15/05/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Barcelona
-Próximos partidos del Levante.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|29/08/2025 19:30
| LaLiga
| Elche
| Levante
|13/09/2025 16:15
| LaLiga
| Levante
| Betis
|21/09/2025 19:00
| LaLiga
| Girona
| Levante
-Próximos partidos del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|31/08/2025 21:30
| LaLiga
| Rayo
| Barcelona
|14/09/2025 19:00
| LaLiga
| Barcelona
| Valencia
|21/09/2025 19:00
| LaLiga
| Barcelona
| Getafe