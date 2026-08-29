Levante 5 - 2 Betis | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 3 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 29 de agosto de 2026.

-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial

El Levante ha ganado este sábado por 5-2 al Betis en un encuentro donde los locales aprovecharon sus oportunidades para imponerse en el marcador, a pesar de que los visitantes tuvieron mayor posesión de balón. El partido, disputado en el Estadio Ciudad de Valencia, comenzó con un gol de Adrián De La Fuente en el minuto 24, pero el Betis empató rápidamente con un tanto de Marc Bartra en el 34. Antes del descanso, Enzo Bardeli adelantó de nuevo a los granotas en el 45(+1), aunque Rodrigo Riquelme igualó en el 45(+4). En la segunda mitad, Roger Brugue se destacó con dos goles en los minutos 56 y 70, asegurando la ventaja para el Levante. Jon Olasagasti cerró el marcador en el 90(+5). A pesar de la derrota, el Betis mostró un juego ofensivo con más remates, pero no logró concretar sus oportunidades.

Con esta victoria, el Levante suma 7 puntos en la clasificación, igualando al Deportivo Alavés, que lidera la tabla con los mismos puntos pero con un partido menos. El Betis, por su parte, se mantiene con 6 puntos, compartiendo la quinta posición con el Atlético de Madrid, que tiene un partido menos. El encuentro no tuvo expulsiones ni decisiones del VAR que alteraran el resultado final, aunque hubo una revisión en el minuto 16 que no cambió la decisión original del árbitro. Roger Brugue fue el jugador más destacado en el ataque del Levante, siendo clave en la victoria de su equipo.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: LEVANTE 5 - REAL BETIS 2 (2-2, al descanso).

-EQUIPOS

LEVANTE: Mathew Ryan; Nacho Perez (Jeremy Toljan, min.46), Adrian De La Fuente, Aissa Mandi, Manuel Sanchez; Enzo Bardeli (Hugo Sotelo, min.65), Oriol Rey, Jon Olasagasti; Roger Brugue (Paco Cortes, min.84), Thiago Fernandez (Etta Eyong, min.72), Ivan Romero (Victor Garcia, min.72).REAL BETIS: Alvaro Valles; Hector Bellerin, Marc Bartra, Natan, Francisco Garcia; Facundo Bernal (Abdessamad Ezzalzouli, min.74), Marc Roca (Pablo Garcia, min.67), Antony, Isco (Pablo Fornals, min.57), Rodrigo Riquelme (Nelson Deossa, min.67), Troy Parrott (Juan Hernandez, min.57).

-GOLES

1-0, min.24: Adrian De La Fuente (Jon Olasagasti) .1-1, min.34: Marc Bartra.2-1, min.45(+1): Enzo Bardeli.2-2, min.45(+4): Rodrigo Riquelme (Marc Roca) .3-2, min.56: Roger Brugue (Enzo Bardeli) .4-2, min.70: Roger Brugue.5-2, min.90(+5): Jon Olasagasti (Etta Eyong) .

-ÁRBITRO

Ricardo De Burgos, asistido en las bandas por Iker De Francisco y Asier Perez, en el VAR: Juan Luis Pulido y Alejandro Hernandez. Amonestó a Jeremy Toljan (min.86), por parte de LEVANTE. Amonestó a Pablo Garcia (min.69), por parte de REAL BETIS.

-INCIDENCIAS VAR

Min.16: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Betis.Min.17: REVISIÓN del VAR finalizada - No se ha tomado ninguna medida adicional tras la misma.

-ESTADIO

Estadio Ciudad de Valencia (20,474 espectadores) televisado por Dazn

Estadísticas del partido

Estadística Levante Real Betis Goles 5 2 Remates Fuera 7 11 Remates 19 20 Pases Totales 379 569 Corners 5 8 Faltas 9 7 Posesión 40% 60% Tiros Bloqueados 2 3 Fueras de Juego 1 2 Tarjetas Amarillas 1 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 3 1 Ataques 85 109 Ataques Peligrosos 43 68 Centros 21 34 Saques de Banda 14 10 Saques de Portería 10 7 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 9 10 Paradas 4 4 Contra Golpes 3 0

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Alavés 7 3 2 Champions Barcelona 6 2 3 Champions Real Madrid 6 2 4 Champions Sevilla 6 2 5 Europa League Betis 6 3 6 Conference League Atlético 4 2 8 Permanencia Levante 4 3 18 Descenso Elche 1 3 19 Descenso Athletic Bilbao 0 2 20 Descenso Real Sociedad 0 2

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 29/08/2026 LaLiga Levante 5-2 Betis 23/05/2026 LaLiga Betis 2-1 Levante 14/09/2025 LaLiga Levante 2-2 Betis

Últimos Resultados de Levante

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 29/08/2026 LaLiga Levante 5-2 Betis 24/08/2026 LaLiga Osasuna 0-0 Levante 16/08/2026 LaLiga Espanyol 3-0 Levante 23/05/2026 LaLiga Betis 2-1 Levante 17/05/2026 LaLiga Levante 2-0 Mallorca

Últimos Resultados de Betis

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 29/08/2026 LaLiga Levante 5-2 Betis 25/08/2026 LaLiga Valencia 0-1 Betis 21/08/2026 LaLiga Betis 1-0 Real Sociedad 23/05/2026 LaLiga Betis 2-1 Levante 17/05/2026 LaLiga Barcelona 3-1 Betis

Próximos partidos de Levante

Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 06/09/2026 18:30 LaLiga Malaga Levante 13/09/2026 15:00 LaLiga Levante Barcelona 16/09/2026 15:00 LaLiga Levante Athletic Bilbao

Próximos partidos de Betis