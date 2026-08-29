Levante 5 - 2 Betis | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 3 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 29 de agosto de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Levante ha ganado este sábado por 5-2 al Betis en un encuentro donde los locales aprovecharon sus oportunidades para imponerse en el marcador, a pesar de que los visitantes tuvieron mayor posesión de balón. El partido, disputado en el Estadio Ciudad de Valencia, comenzó con un gol de Adrián De La Fuente en el minuto 24, pero el Betis empató rápidamente con un tanto de Marc Bartra en el 34. Antes del descanso, Enzo Bardeli adelantó de nuevo a los granotas en el 45(+1), aunque Rodrigo Riquelme igualó en el 45(+4). En la segunda mitad, Roger Brugue se destacó con dos goles en los minutos 56 y 70, asegurando la ventaja para el Levante. Jon Olasagasti cerró el marcador en el 90(+5). A pesar de la derrota, el Betis mostró un juego ofensivo con más remates, pero no logró concretar sus oportunidades.
Con esta victoria, el Levante suma 7 puntos en la clasificación, igualando al Deportivo Alavés, que lidera la tabla con los mismos puntos pero con un partido menos. El Betis, por su parte, se mantiene con 6 puntos, compartiendo la quinta posición con el Atlético de Madrid, que tiene un partido menos. El encuentro no tuvo expulsiones ni decisiones del VAR que alteraran el resultado final, aunque hubo una revisión en el minuto 16 que no cambió la decisión original del árbitro. Roger Brugue fue el jugador más destacado en el ataque del Levante, siendo clave en la victoria de su equipo.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: LEVANTE 5 - REAL BETIS 2 (2-2, al descanso).
-EQUIPOS
LEVANTE: Mathew Ryan; Nacho Perez (Jeremy Toljan, min.46), Adrian De La Fuente, Aissa Mandi, Manuel Sanchez; Enzo Bardeli (Hugo Sotelo, min.65), Oriol Rey, Jon Olasagasti; Roger Brugue (Paco Cortes, min.84), Thiago Fernandez (Etta Eyong, min.72), Ivan Romero (Victor Garcia, min.72).
REAL BETIS: Alvaro Valles; Hector Bellerin, Marc Bartra, Natan, Francisco Garcia; Facundo Bernal (Abdessamad Ezzalzouli, min.74), Marc Roca (Pablo Garcia, min.67), Antony, Isco (Pablo Fornals, min.57), Rodrigo Riquelme (Nelson Deossa, min.67), Troy Parrott (Juan Hernandez, min.57).
-GOLES
1-0, min.24: Adrian De La Fuente (Jon Olasagasti) .
1-1, min.34: Marc Bartra.
2-1, min.45(+1): Enzo Bardeli.
2-2, min.45(+4): Rodrigo Riquelme (Marc Roca) .
3-2, min.56: Roger Brugue (Enzo Bardeli) .
4-2, min.70: Roger Brugue.
5-2, min.90(+5): Jon Olasagasti (Etta Eyong) .
-ÁRBITRO
Ricardo De Burgos, asistido en las bandas por Iker De Francisco y Asier Perez, en el VAR: Juan Luis Pulido y Alejandro Hernandez. Amonestó a Jeremy Toljan (min.86), por parte de LEVANTE. Amonestó a Pablo Garcia (min.69), por parte de REAL BETIS.
-INCIDENCIAS VAR
Min.16: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Betis.
Min.17: REVISIÓN del VAR finalizada - No se ha tomado ninguna medida adicional tras la misma.
-ESTADIO
Estadio Ciudad de Valencia (20,474 espectadores) televisado por Dazn
Estadísticas del partido
|Estadística
| Levante
| Real Betis
|Goles
| 5
| 2
|Remates Fuera
| 7
| 11
|Remates
| 19
| 20
|Pases Totales
| 379
| 569
|Corners
| 5
| 8
|Faltas
| 9
| 7
|Posesión
| 40%
| 60%
|Tiros Bloqueados
| 2
| 3
|Fueras de Juego
| 1
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 3
| 1
|Ataques
| 85
| 109
|Ataques Peligrosos
| 43
| 68
|Centros
| 21
| 34
|Saques de Banda
| 14
| 10
|Saques de Portería
| 10
| 7
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 9
| 10
|Paradas
| 4
| 4
|Contra Golpes
| 3
| 0
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Alavés
| 7
| 3
|2
| Champions
| Barcelona
| 6
| 2
|3
| Champions
| Real Madrid
| 6
| 2
|4
| Champions
| Sevilla
| 6
| 2
|5
| Europa League
| Betis
| 6
| 3
|6
| Conference League
| Atlético
| 4
| 2
|8
| Permanencia
| Levante
| 4
| 3
|18
| Descenso
| Elche
| 1
| 3
|19
| Descenso
| Athletic Bilbao
| 0
| 2
|20
| Descenso
| Real Sociedad
| 0
| 2
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|29/08/2026
| LaLiga
| Levante
| 5-2
| Betis
|23/05/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-1
| Levante
|14/09/2025
| LaLiga
| Levante
| 2-2
| Betis
Últimos Resultados de Levante
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|29/08/2026
| LaLiga
| Levante
| 5-2
| Betis
|24/08/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 0-0
| Levante
|16/08/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 3-0
| Levante
|23/05/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-1
| Levante
|17/05/2026
| LaLiga
| Levante
| 2-0
| Mallorca
Últimos Resultados de Betis
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|29/08/2026
| LaLiga
| Levante
| 5-2
| Betis
|25/08/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-1
| Betis
|21/08/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-0
| Real Sociedad
|23/05/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-1
| Levante
|17/05/2026
| LaLiga
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| 3-1
| Betis
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