Levante 1 - 1 Girona | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Levante 1 - 1 Girona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 27 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 7 de marzo de 2026.

En un equilibrado encuentro en el Estadio Ciudad de Valencia, Levante y Girona terminaron empatados a un gol. La primera mitad concluyó sin goles, pero el ritmo aumentó en la segunda parte. Carlos Espi, asistido por Victor Garcia, abrió el marcador para el Levante en el minuto 51, mostrando una breve superioridad en el juego. Sin embargo, el Girona, que dominó la posesión del balón con un 67% frente al 33% del Levante, logró igualar el marcador en el tiempo añadido gracias a Joel Roca, con asistencia de Alejandro Frances. Este gol fue confirmado tras una revisión por el VAR, manteniendo la igualdad hasta el final del partido. El encuentro estuvo marcado por momentos tensos, incluida la expulsión de Jon Olasagasti del Levante en el minuto 60, lo que no impidió que el equipo local mantuviera la paridad en el marcador hasta el final. Ambos equipos tuvieron oportunidades de anotar, reflejadas en los 14 remates del Levante y los 22 del Girona, pero solo lograron concretar una vez cada uno. La actuación del VAR en los últimos minutos fue crucial para confirmar el gol del Girona, asegurando que el resultado final reflejara el esfuerzo de ambos equipos en el campo.

FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: LEVANTE 1 - GIRONA 1 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

LEVANTE: Mathew Ryan; Adrian De La Fuente, Manuel Sanchez, Jeremy Toljan, Matias Moreno; Ivan Romero (Kervin Arriaga, min.66), Kareem Tunde (Victor Garcia, min.18), Paco Cortes (Alan Matturro, min.78), Jon Olasagasti, Oriol Rey (Unai Vencedor, min.78), Carlos Espi (Etta Eyong, min.67).



GIRONA: Paulo Gazzaniga; Hugo Rincon (Alejandro Frances, min.55), Vitor Reis, Daley Blind, Arnau Martinez (Azzedine Ounahi, min.63); Fran Beltran (Ivan Martin, min.73), Axel Witsel, Viktor Tsigankov, Thomas Lemar (Abel Ruiz, min.72), Claudio Echeverri (Joel Roca, min.55), Vladyslav Vanat.



--GOLES.

1-0, min.51: Carlos Espi (Victor Garcia) .

1-1, min.90(+4): Joel Roca (Alejandro Frances) .





--ÁRBITRO.

Guillermo Cuadra, asistido en las bandas por Guadalupe Porras y Alejandro Estevez, en el VAR: Daniel Trujillo y Valentin Pizarro. Amonestó a Manuel Sanchez (min.80), Adrian De La Fuente (min.90+7), y, además expulsó con tarjeta roja Jon Olasagasti (min.60), por parte del LEVANTE. Amonestó a Hugo Rincon (min.26), Vitor Reis (min.78), por parte del GIRONA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.90(+5) : TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para Girona.



Min.90(+6) : META SIGUE VÁLIDA - Después de revisar la situación, el árbitro decide que el gol para Girona sigue siendo válido.





--ESTADIO.

Estadio Ciudad de Valencia (18,542 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Levante Girona Goles 1 1 Remates Fuera 6 9 Remates 14 22 Pases Totales 303 618 Corners 2 3 Faltas 14 9 Posesión 33% 67% Tiros Bloqueados 4 7 Fueras de Juego 1 2 Tarjetas Amarillas 2 2 Tarjetas Rojas 1 0 Asistencias 1 1 Ataques 58 132 Ataques Peligrosos 28 81 Centros 20 25 Saques de Banda 8 12 Saques de Portería 9 7 Tratamientos 4 2 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 11 15 Paradas 5 3 Contra Golpes 4 1



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 64 26 2 Champions Real Madrid 63 27 3 Champions Atlético 51 26 4 Champions Villarreal 51 26 5 Europa League Betis 43 26 6 Conference League Celta 40 27 12 Permanencia Girona 31 27 18 Descenso Mallorca 25 27 19 Descenso Levante 22 27 20 Descenso Real Oviedo 17 26



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 07/03/2026 LaLiga Levante 1-1 Girona 20/09/2025 LaLiga Girona 0-4 Levante









-Últimos Resultados del Levante.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 07/03/2026 LaLiga Levante 1-1 Girona 27/02/2026 LaLiga Levante 2-0 Alavés 22/02/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Levante 18/02/2026 LaLiga Levante 0-1 Villarreal 15/02/2026 LaLiga Levante 0-2 Valencia









-Últimos Resultados del Girona.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 07/03/2026 LaLiga Levante 1-1 Girona 01/03/2026 LaLiga Girona 1-2 Celta 23/02/2026 LaLiga Alavés 2-2 Girona 16/02/2026 LaLiga Girona 2-1 Barcelona 08/02/2026 LaLiga Sevilla 1-1 Girona









-Próximos partidos del Levante.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 16/03/2026 21:00 LaLiga Rayo Levante 21/03/2026 18:30 LaLiga Levante Real Oviedo 05/04/2026 19:00 LaLiga Real Sociedad Levante









-Próximos partidos del Girona.

