Levante 1 - 1 Girona | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Levante 1 - 1 Girona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 27 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 7 de marzo de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En un equilibrado encuentro en el Estadio Ciudad de Valencia, Levante y Girona terminaron empatados a un gol. La primera mitad concluyó sin goles, pero el ritmo aumentó en la segunda parte. Carlos Espi, asistido por Victor Garcia, abrió el marcador para el Levante en el minuto 51, mostrando una breve superioridad en el juego. Sin embargo, el Girona, que dominó la posesión del balón con un 67% frente al 33% del Levante, logró igualar el marcador en el tiempo añadido gracias a Joel Roca, con asistencia de Alejandro Frances. Este gol fue confirmado tras una revisión por el VAR, manteniendo la igualdad hasta el final del partido.
El encuentro estuvo marcado por momentos tensos, incluida la expulsión de Jon Olasagasti del Levante en el minuto 60, lo que no impidió que el equipo local mantuviera la paridad en el marcador hasta el final. Ambos equipos tuvieron oportunidades de anotar, reflejadas en los 14 remates del Levante y los 22 del Girona, pero solo lograron concretar una vez cada uno. La actuación del VAR en los últimos minutos fue crucial para confirmar el gol del Girona, asegurando que el resultado final reflejara el esfuerzo de ambos equipos en el campo.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: LEVANTE 1 - GIRONA 1 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
LEVANTE: Mathew Ryan; Adrian De La Fuente, Manuel Sanchez, Jeremy Toljan, Matias Moreno; Ivan Romero (Kervin Arriaga, min.66), Kareem Tunde (Victor Garcia, min.18), Paco Cortes (Alan Matturro, min.78), Jon Olasagasti, Oriol Rey (Unai Vencedor, min.78), Carlos Espi (Etta Eyong, min.67).
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Hugo Rincon (Alejandro Frances, min.55), Vitor Reis, Daley Blind, Arnau Martinez (Azzedine Ounahi, min.63); Fran Beltran (Ivan Martin, min.73), Axel Witsel, Viktor Tsigankov, Thomas Lemar (Abel Ruiz, min.72), Claudio Echeverri (Joel Roca, min.55), Vladyslav Vanat.
--GOLES.
1-0, min.51: Carlos Espi (Victor Garcia) .
1-1, min.90(+4): Joel Roca (Alejandro Frances) .
--ÁRBITRO.
Guillermo Cuadra, asistido en las bandas por Guadalupe Porras y Alejandro Estevez, en el VAR: Daniel Trujillo y Valentin Pizarro. Amonestó a Manuel Sanchez (min.80), Adrian De La Fuente (min.90+7), y, además expulsó con tarjeta roja Jon Olasagasti (min.60), por parte del LEVANTE. Amonestó a Hugo Rincon (min.26), Vitor Reis (min.78), por parte del GIRONA.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.90(+5) : TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL:
VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para Girona.
Min.90(+6) : META SIGUE VÁLIDA - Después de revisar la situación, el árbitro decide que el gol para Girona sigue siendo válido.
--ESTADIO.
Estadio Ciudad de Valencia (18,542 espectadores) televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Levante
| Girona
|Goles
| 1
| 1
|Remates Fuera
| 6
| 9
|Remates
| 14
| 22
|Pases Totales
| 303
| 618
|Corners
| 2
| 3
|Faltas
| 14
| 9
|Posesión
| 33%
| 67%
|Tiros Bloqueados
| 4
| 7
|Fueras de Juego
| 1
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 2
|Tarjetas Rojas
| 1
| 0
|Asistencias
| 1
| 1
|Ataques
| 58
| 132
|Ataques Peligrosos
| 28
| 81
|Centros
| 20
| 25
|Saques de Banda
| 8
| 12
|Saques de Portería
| 9
| 7
|Tratamientos
| 4
| 2
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 11
| 15
|Paradas
| 5
| 3
|Contra Golpes
| 4
| 1
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 64
| 26
|2
| Champions
| Real Madrid
| 63
| 27
|3
| Champions
| Atlético
| 51
| 26
|4
| Champions
| Villarreal
| 51
| 26
|5
| Europa League
| Betis
| 43
| 26
|6
| Conference League
| Celta
| 40
| 27
|12
| Permanencia
| Girona
| 31
| 27
|18
| Descenso
| Mallorca
| 25
| 27
|19
| Descenso
| Levante
| 22
| 27
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 17
| 26
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|07/03/2026
| LaLiga
| Levante
| 1-1
| Girona
|20/09/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-4
| Levante
-Últimos Resultados del Levante.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|07/03/2026
| LaLiga
| Levante
| 1-1
| Girona
|27/02/2026
| LaLiga
| Levante
| 2-0
| Alavés
|22/02/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Levante
|18/02/2026
| LaLiga
| Levante
| 0-1
| Villarreal
|15/02/2026
| LaLiga
| Levante
| 0-2
| Valencia
-Últimos Resultados del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|07/03/2026
| LaLiga
| Levante
| 1-1
| Girona
|01/03/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-2
| Celta
|23/02/2026
| LaLiga
| Alavés
| 2-2
| Girona
|16/02/2026
| LaLiga
| Girona
| 2-1
| Barcelona
|08/02/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-1
| Girona
-Próximos partidos del Levante.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|16/03/2026 21:00
| LaLiga
| Rayo
| Levante
|21/03/2026 18:30
| LaLiga
| Levante
| Real Oviedo
|05/04/2026 19:00
| LaLiga
| Real Sociedad
| Levante
-Próximos partidos del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|14/03/2026 14:00
| LaLiga
| Girona
| Athletic Bilbao
|21/03/2026 18:30
| LaLiga
| Osasuna
| Girona
|05/04/2026 19:00
| LaLiga
| Girona
| Villarreal