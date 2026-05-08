Levante 3 - 2 Osasuna | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 35 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 8 de mayo de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Levante ha ganado este miércoles por 3-2 al Osasuna en un emocionante encuentro de la jornada 35 de LaLiga, disputado en el Estadio Ciudad de Valencia. El partido comenzó con un desafortunado gol en propia puerta de Jeremy Toljan en el minuto 3, seguido por un tanto de Ante Budimir en el 11', que puso a los visitantes con una ventaja de 0-2. Sin embargo, el conjunto local reaccionó rápidamente con dos goles de Víctor García en los minutos 35 y 37, igualando el marcador antes del descanso. La expulsión del portero del Osasuna, Sergio Herrera, al final de la primera mitad, dejó a los visitantes con un jugador menos, lo que fue aprovechado por el Levante para llevar la iniciativa en la segunda parte. Finalmente, Etta Eyong anotó el gol de la victoria en el minuto 90, asegurando tres puntos cruciales para su equipo.

Con esta victoria, el Levante suma 39 puntos, pero sigue en la zona baja de la tabla, aunque aún tiene opciones de evitar el descenso, ya que quedan tres jornadas por disputar. Por su parte, el Osasuna, que ya ha jugado 35 partidos, permanece en la décima posición con 42 puntos, sin opciones de clasificar a competiciones europeas. El Levante mostró un dominio claro en el partido, con una posesión del 63% y 32 remates, destacando la actuación de Víctor García, quien fue clave en el ataque del equipo local. La expulsión de Sergio Herrera fue determinante en el desarrollo del encuentro, permitiendo al Levante capitalizar su superioridad numérica para llevarse la victoria.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: LEVANTE 3 - OSASUNA 2 (2-2, al descanso).



--EQUIPOS.

LEVANTE: Mathew Ryan; Manuel Sanchez (Tay Abed, min.88), Jeremy Toljan, Matias Moreno, Adrian De La Fuente (Alan Matturro, min.76); Victor Garcia (Jose Luis Morales, min.66), Oriol Rey, Jon Olasagasti, Kareem Tunde (Roger Brugue, min.46), Pablo Martinez (Etta Eyong, min.76), Carlos Espi.



OSASUNA: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Alejandro Catena, Flavien Boyomo, Abel Bretones; Jon Moncayola, Iker Munoz (Lucas Torro, min.62), Ruben Garcia (Iker Benito, min.82), Aimar Oroz (Aitor Fernandez, min.45+2), Raul Moro (Asier Osambela, min.82), Ante Budimir (Raul Garcia, min.62).



--GOLES.

0-1, min.3: Jeremy Toljan (pp).

0-2, min.11: Ante Budimir (Abel Bretones) .

1-2, min.35: Victor Garcia (Pablo Martinez) .

2-2, min.37: Victor Garcia (Oriol Rey) .

3-2, min.90: Etta Eyong (Alan Matturro) .

Gol en propia puerta Jeremy Toljan en el minuto 3 .





--ÁRBITRO.

Jose Munuera, asistido en las bandas por Antonio Martinez y Adrian Diaz, en el VAR: Valentin Pizarro y Juan Luis Pulido. Amonestó a Victor Garcia (min.42), Matias Moreno (min.74), por parte del LEVANTE. y, además expulsó con tarjeta roja Sergio Herrera (min.45), por parte del OSASUNA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.74: VAR - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en progreso, una posible tarjeta para un jugador del Levante.



Min.75: Verificación de VAR completada - No se han tomado más acciones después de la verificación de VAR.





--ESTADIO.

Estadio Ciudad de Valencia (19,974 espectadores) televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Levante Osasuna Goles 3 2 Remates Fuera 13 2 Remates 32 5 Pases Totales 511 267 Corners 15 1 Faltas 11 13 Posesión 63% 37% Tiros Bloqueados 7 0 Fueras de Juego 1 0 Tarjetas Amarillas 2 0 Tarjetas Rojas 0 1 Asistencias 3 1 Ataques 137 52 Ataques Peligrosos 78 11 Centros 36 7 Saques de Banda 21 9 Saques de Portería 3 17 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 13 12 Paradas 2 9 Contra Golpes 1 4



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 88 34 2 Champions Real Madrid 77 34 3 Champions Villarreal 68 34 4 Champions Atlético 63 34 5 Champions Betis 53 34 6 Europa League Celta 47 34 7 Conference League Getafe 44 34 10 Permanencia Osasuna 42 35 18 Descenso Levante 36 35 19 Descenso Alavés 36 34 20 Descenso Real Oviedo 28 34



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 08/05/2026 LaLiga Levante 3-2 Osasuna 08/12/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Levante









-Últimos Resultados del Levante.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 08/05/2026 LaLiga Levante 3-2 Osasuna 02/05/2026 LaLiga Villarreal 5-1 Levante 27/04/2026 LaLiga Espanyol 0-0 Levante 23/04/2026 LaLiga Levante 2-0 Sevilla 13/04/2026 LaLiga Levante 1-0 Getafe









-Últimos Resultados del Osasuna.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 08/05/2026 LaLiga Levante 3-2 Osasuna 02/05/2026 LaLiga Osasuna 1-2 Barcelona 26/04/2026 LaLiga Osasuna 2-1 Sevilla 21/04/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Osasuna 12/04/2026 LaLiga Osasuna 1-1 Betis









-Próximos partidos del Levante.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 12/05/2026 19:00 LaLiga Celta Levante 17/05/2026 19:00 LaLiga Levante Mallorca 24/05/2026 19:00 LaLiga Betis Levante









-Próximos partidos del Osasuna.

