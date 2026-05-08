Levante 3 - 2 Osasuna | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 35 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 8 de mayo de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Levante ha ganado este miércoles por 3-2 al Osasuna en un emocionante encuentro de la jornada 35 de LaLiga, disputado en el Estadio Ciudad de Valencia. El partido comenzó con un desafortunado gol en propia puerta de Jeremy Toljan en el minuto 3, seguido por un tanto de Ante Budimir en el 11', que puso a los visitantes con una ventaja de 0-2. Sin embargo, el conjunto local reaccionó rápidamente con dos goles de Víctor García en los minutos 35 y 37, igualando el marcador antes del descanso. La expulsión del portero del Osasuna, Sergio Herrera, al final de la primera mitad, dejó a los visitantes con un jugador menos, lo que fue aprovechado por el Levante para llevar la iniciativa en la segunda parte. Finalmente, Etta Eyong anotó el gol de la victoria en el minuto 90, asegurando tres puntos cruciales para su equipo.
Con esta victoria, el Levante suma 39 puntos, pero sigue en la zona baja de la tabla, aunque aún tiene opciones de evitar el descenso, ya que quedan tres jornadas por disputar. Por su parte, el Osasuna, que ya ha jugado 35 partidos, permanece en la décima posición con 42 puntos, sin opciones de clasificar a competiciones europeas. El Levante mostró un dominio claro en el partido, con una posesión del 63% y 32 remates, destacando la actuación de Víctor García, quien fue clave en el ataque del equipo local. La expulsión de Sergio Herrera fue determinante en el desarrollo del encuentro, permitiendo al Levante capitalizar su superioridad numérica para llevarse la victoria.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: LEVANTE 3 - OSASUNA 2 (2-2, al descanso).
--EQUIPOS.
LEVANTE: Mathew Ryan; Manuel Sanchez (Tay Abed, min.88), Jeremy Toljan, Matias Moreno, Adrian De La Fuente (Alan Matturro, min.76); Victor Garcia (Jose Luis Morales, min.66), Oriol Rey, Jon Olasagasti, Kareem Tunde (Roger Brugue, min.46), Pablo Martinez (Etta Eyong, min.76), Carlos Espi.
OSASUNA: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Alejandro Catena, Flavien Boyomo, Abel Bretones; Jon Moncayola, Iker Munoz (Lucas Torro, min.62), Ruben Garcia (Iker Benito, min.82), Aimar Oroz (Aitor Fernandez, min.45+2), Raul Moro (Asier Osambela, min.82), Ante Budimir (Raul Garcia, min.62).
--GOLES.
0-1, min.3: Jeremy Toljan (pp).
0-2, min.11: Ante Budimir (Abel Bretones) .
1-2, min.35: Victor Garcia (Pablo Martinez) .
2-2, min.37: Victor Garcia (Oriol Rey) .
3-2, min.90: Etta Eyong (Alan Matturro) .
Gol en propia puerta Jeremy Toljan en el minuto 3 .
--ÁRBITRO.
Jose Munuera, asistido en las bandas por Antonio Martinez y Adrian Diaz, en el VAR: Valentin Pizarro y Juan Luis Pulido. Amonestó a Victor Garcia (min.42), Matias Moreno (min.74), por parte del LEVANTE. y, además expulsó con tarjeta roja Sergio Herrera (min.45), por parte del OSASUNA.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.74: VAR - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en progreso, una posible tarjeta para un jugador del Levante.
Min.75: Verificación de VAR completada - No se han tomado más acciones después de la verificación de VAR.
--ESTADIO.
Estadio Ciudad de Valencia (19,974 espectadores) televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Levante
| Osasuna
|Goles
| 3
| 2
|Remates Fuera
| 13
| 2
|Remates
| 32
| 5
|Pases Totales
| 511
| 267
|Corners
| 15
| 1
|Faltas
| 11
| 13
|Posesión
| 63%
| 37%
|Tiros Bloqueados
| 7
| 0
|Fueras de Juego
| 1
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 0
|Tarjetas Rojas
| 0
| 1
|Asistencias
| 3
| 1
|Ataques
| 137
| 52
|Ataques Peligrosos
| 78
| 11
|Centros
| 36
| 7
|Saques de Banda
| 21
| 9
|Saques de Portería
| 3
| 17
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 13
| 12
|Paradas
| 2
| 9
|Contra Golpes
| 1
| 4
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 88
| 34
|2
| Champions
| Real Madrid
| 77
| 34
|3
| Champions
| Villarreal
| 68
| 34
|4
| Champions
| Atlético
| 63
| 34
|5
| Champions
| Betis
| 53
| 34
|6
| Europa League
| Celta
| 47
| 34
|7
| Conference League
| Getafe
| 44
| 34
|10
| Permanencia
| Osasuna
| 42
| 35
|18
| Descenso
| Levante
| 36
| 35
|19
| Descenso
| Alavés
| 36
| 34
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 28
| 34
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/05/2026
| LaLiga
| Levante
| 3-2
| Osasuna
|08/12/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-0
| Levante
-Últimos Resultados del Levante.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/05/2026
| LaLiga
| Levante
| 3-2
| Osasuna
|02/05/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 5-1
| Levante
|27/04/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-0
| Levante
|23/04/2026
| LaLiga
| Levante
| 2-0
| Sevilla
|13/04/2026
| LaLiga
| Levante
| 1-0
| Getafe
-Últimos Resultados del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/05/2026
| LaLiga
| Levante
| 3-2
| Osasuna
|02/05/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-2
| Barcelona
|26/04/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 2-1
| Sevilla
|21/04/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Osasuna
|12/04/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Betis
-Próximos partidos del Levante.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|12/05/2026 19:00
| LaLiga
| Celta
| Levante
|17/05/2026 19:00
| LaLiga
| Levante
| Mallorca
|24/05/2026 19:00
| LaLiga
| Betis
| Levante
-Próximos partidos del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|12/05/2026 21:30
| LaLiga
| Osasuna
| Atlético
|17/05/2026 19:00
| LaLiga
| Osasuna
| Espanyol
|24/05/2026 19:00
| LaLiga
| Getafe
| Osasuna