Levante 2 - 0 Sevilla | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 33 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 23 de abril de 2026.

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El Levante ha ganado este jueves por 2-0 al Sevilla en el Estadio Ciudad de Valencia, en un partido donde los locales supieron capitalizar sus oportunidades. A pesar de que el Sevilla tuvo mayor posesión y más remates fuera, los granotas fueron más efectivos de cara a portería. Ivan Romero fue el protagonista del encuentro, anotando los dos goles del Levante en los minutos 38 y 90+4, con asistencias de Jon Olasagasti y Kervin Arriaga, respectivamente. El partido estuvo marcado por la intervención del VAR, que anuló un penalti a favor del Levante en el minuto 4 y otro a favor del Sevilla en el 81. Con esta victoria, el Levante suma tres puntos vitales en su lucha por salir de los puestos de descenso, mientras que el Sevilla sigue en una posición comprometida en la tabla.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: LEVANTE 2 - SEVILLA 0 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

LEVANTE: Mathew Ryan; Manuel Sanchez, Jeremy Toljan, Matias Moreno, Adrian De La Fuente; Ivan Romero, Ugo Raghouber (Carlos Alvarez, min.64), Kareem Tunde (Victor Garcia, min.42), Jon Olasagasti (Kervin Arriaga, min.64), Pablo Martinez, Carlos Espi (Etta Eyong, min.86).



SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Nemanja Gudelj (Gerard Fernandez, min.72), Andres Castrin, Kike Salas; Manu Bueno (Djibril Sow, min.65), Juanlu Sanchez (Jose Angel Carmona, min.65), Lucien Agoume, Oso, Isaac Romero (Alexis Sanchez, min.73), Ruben Vargas (Chidera Ejuke, min.84), Akor Adams.



--GOLES.

1-0, min.38: Ivan Romero (Jon Olasagasti) .

2-0, min.90(+4): Ivan Romero (Kervin Arriaga) .

Amarilla al banquillo, a Oriol Rey del Levante en el minuto 23 .

Penalty pitado a favor del Levante anulado, que había cometido Nemanja Gudelj en el minuto 4 .

Penalty pitado a favor del Sevilla anulado, que había cometido Pablo Martinez en el minuto 81 .





--ÁRBITRO.

Jose Sanchez, asistido en las bandas por Raul Cabanero y Juan Lopez, en el VAR: Javier Iglesias y Valentin Pizarro. Amonestó a Ugo Raghouber (min.60), Ivan Romero (min.90+2), por parte del LEVANTE. Amonestó a Akor Adams (min.10), Lucien Agoume (min.60), Djibril Sow (min.78), Juanlu Sanchez (min.89), Isaac Romero (min.90+1), por parte del SEVILLA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.4: ¡PENALTI! - Nemanja Gudelj del Sevilla comete un penalti contra Ivan Romero.



Min.4: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en progreso, un posible penalti para el Levante.



Min.7: Después de revisar el VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió revocar el penal para el Levante.



Min.81: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en progreso, un posible penalti para el Sevilla.



Min.82: Después de revisar el VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió revocar el penal para el Sevilla.



Min.81: ¡PENALTI! - Pablo Martinez de Levante comete un penalti.





--ESTADIO.

Estadio Ciudad de Valencia (22,210 espectadores) televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Levante Sevilla Goles 2 0 Remates Fuera 3 4 Remates 6 5 Pases Totales 166 117 Corners 3 6 Faltas 16 16 Posesión 43% 57% Tiros Bloqueados 0 1 Fueras de Juego 1 2 Tarjetas Amarillas 3 5 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 2 0 Ataques 44 40 Ataques Peligrosos 16 10 Centros 7 10 Saques de Banda 18 17 Saques de Portería 4 4 Tratamientos 1 3 Sustituciones 4 5 Tiros de Falta 18 17 Paradas 0 1 Contra Golpes 2 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 82 32 2 Champions Real Madrid 73 32 3 Champions Villarreal 61 31 4 Champions Atlético 57 32 5 Europa League Betis 49 32 6 Conference League Getafe 44 32 17 Permanencia Sevilla 34 32 18 Descenso Alavés 33 32 19 Descenso Levante 32 32 20 Descenso Real Oviedo 27 31



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/04/2026 LaLiga Levante 2-0 Sevilla 04/01/2026 LaLiga Sevilla 0-3 Levante









-Últimos Resultados del Levante.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/04/2026 LaLiga Levante 2-0 Sevilla 13/04/2026 LaLiga Levante 1-0 Getafe 04/04/2026 LaLiga Real Sociedad 2-0 Levante 21/03/2026 LaLiga Levante 4-2 Real Oviedo 16/03/2026 LaLiga Rayo 1-1 Levante









-Últimos Resultados del Sevilla.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/04/2026 LaLiga Levante 2-0 Sevilla 11/04/2026 LaLiga Sevilla 2-1 Atlético 05/04/2026 LaLiga Real Oviedo 1-0 Sevilla 21/03/2026 LaLiga Sevilla 0-2 Valencia 15/03/2026 LaLiga Barcelona 5-2 Sevilla









-Próximos partidos del Levante.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 27/04/2026 21:00 LaLiga Espanyol Levante 02/05/2026 14:00 LaLiga Villarreal Levante 08/05/2026 21:00 LaLiga Levante Osasuna









-Próximos partidos del Sevilla.

