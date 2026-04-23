Levante 2 - 0 Sevilla | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 33 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 23 de abril de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Levante ha ganado este jueves por 2-0 al Sevilla en el Estadio Ciudad de Valencia, en un partido donde los locales supieron capitalizar sus oportunidades. A pesar de que el Sevilla tuvo mayor posesión y más remates fuera, los granotas fueron más efectivos de cara a portería. Ivan Romero fue el protagonista del encuentro, anotando los dos goles del Levante en los minutos 38 y 90+4, con asistencias de Jon Olasagasti y Kervin Arriaga, respectivamente. El partido estuvo marcado por la intervención del VAR, que anuló un penalti a favor del Levante en el minuto 4 y otro a favor del Sevilla en el 81. Con esta victoria, el Levante suma tres puntos vitales en su lucha por salir de los puestos de descenso, mientras que el Sevilla sigue en una posición comprometida en la tabla.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: LEVANTE 2 - SEVILLA 0 (1-0, al descanso).
--EQUIPOS.
LEVANTE: Mathew Ryan; Manuel Sanchez, Jeremy Toljan, Matias Moreno, Adrian De La Fuente; Ivan Romero, Ugo Raghouber (Carlos Alvarez, min.64), Kareem Tunde (Victor Garcia, min.42), Jon Olasagasti (Kervin Arriaga, min.64), Pablo Martinez, Carlos Espi (Etta Eyong, min.86).
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Nemanja Gudelj (Gerard Fernandez, min.72), Andres Castrin, Kike Salas; Manu Bueno (Djibril Sow, min.65), Juanlu Sanchez (Jose Angel Carmona, min.65), Lucien Agoume, Oso, Isaac Romero (Alexis Sanchez, min.73), Ruben Vargas (Chidera Ejuke, min.84), Akor Adams.
--GOLES.
1-0, min.38: Ivan Romero (Jon Olasagasti) .
2-0, min.90(+4): Ivan Romero (Kervin Arriaga) .
Amarilla al banquillo, a Oriol Rey del Levante en el minuto 23 .
Penalty pitado a favor del Levante anulado, que había cometido Nemanja Gudelj en el minuto 4 .
Penalty pitado a favor del Sevilla anulado, que había cometido Pablo Martinez en el minuto 81 .
--ÁRBITRO.
Jose Sanchez, asistido en las bandas por Raul Cabanero y Juan Lopez, en el VAR: Javier Iglesias y Valentin Pizarro. Amonestó a Ugo Raghouber (min.60), Ivan Romero (min.90+2), por parte del LEVANTE. Amonestó a Akor Adams (min.10), Lucien Agoume (min.60), Djibril Sow (min.78), Juanlu Sanchez (min.89), Isaac Romero (min.90+1), por parte del SEVILLA.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.4: ¡PENALTI! - Nemanja Gudelj del Sevilla comete un penalti contra Ivan Romero.
Min.4: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en progreso, un posible penalti para el Levante.
Min.7: Después de revisar el VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió revocar el penal para el Levante.
Min.81: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en progreso, un posible penalti para el Sevilla.
Min.82: Después de revisar el VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió revocar el penal para el Sevilla.
Min.81: ¡PENALTI! - Pablo Martinez de Levante comete un penalti.
--ESTADIO.
Estadio Ciudad de Valencia (22,210 espectadores) televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Levante
| Sevilla
|Goles
| 2
| 0
|Remates Fuera
| 3
| 4
|Remates
| 6
| 5
|Pases Totales
| 166
| 117
|Corners
| 3
| 6
|Faltas
| 16
| 16
|Posesión
| 43%
| 57%
|Tiros Bloqueados
| 0
| 1
|Fueras de Juego
| 1
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 3
| 5
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 2
| 0
|Ataques
| 44
| 40
|Ataques Peligrosos
| 16
| 10
|Centros
| 7
| 10
|Saques de Banda
| 18
| 17
|Saques de Portería
| 4
| 4
|Tratamientos
| 1
| 3
|Sustituciones
| 4
| 5
|Tiros de Falta
| 18
| 17
|Paradas
| 0
| 1
|Contra Golpes
| 2
| 0
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 82
| 32
|2
| Champions
| Real Madrid
| 73
| 32
|3
| Champions
| Villarreal
| 61
| 31
|4
| Champions
| Atlético
| 57
| 32
|5
| Europa League
| Betis
| 49
| 32
|6
| Conference League
| Getafe
| 44
| 32
|17
| Permanencia
| Sevilla
| 34
| 32
|18
| Descenso
| Alavés
| 33
| 32
|19
| Descenso
| Levante
| 32
| 32
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 27
| 31
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/04/2026
| LaLiga
| Levante
| 2-0
| Sevilla
|04/01/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 0-3
| Levante
-Últimos Resultados del Levante.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/04/2026
| LaLiga
| Levante
| 2-0
| Sevilla
|13/04/2026
| LaLiga
| Levante
| 1-0
| Getafe
|04/04/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-0
| Levante
|21/03/2026
| LaLiga
| Levante
| 4-2
| Real Oviedo
|16/03/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Levante
-Últimos Resultados del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/04/2026
| LaLiga
| Levante
| 2-0
| Sevilla
|11/04/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 2-1
| Atlético
|05/04/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-0
| Sevilla
|21/03/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 0-2
| Valencia
|15/03/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 5-2
| Sevilla
-Próximos partidos del Levante.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|27/04/2026 21:00
| LaLiga
| Espanyol
| Levante
|02/05/2026 14:00
| LaLiga
| Villarreal
| Levante
|08/05/2026 21:00
| LaLiga
| Levante
| Osasuna
-Próximos partidos del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|26/04/2026 18:30
| LaLiga
| Osasuna
| Sevilla
|04/05/2026 21:00
| LaLiga
| Sevilla
| Real Sociedad
|09/05/2026 16:15
| LaLiga
| Sevilla
| Espanyol