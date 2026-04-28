Leylah Fernandez 0 - 2 Mirra Andreeva: resumen y estadísticas del partido de Madrid Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 28 de abril de 2026.





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La tenista rusa Mirra Andreeva ha avanzado a las semifinales del torneo Madrid Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar a la canadiense Leylah Fernandez (7-6, 6-3) en 1 hora y 47 minutos. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta el 4-1 a favor de Fernandez, quien logró un break en el cuarto juego. Sin embargo, Andreeva recuperó el break en el séptimo juego, igualando el marcador a 4-4. El set se decidió en un tie-break que ganó Andreeva por 7-6. En el segundo set, hubo una serie de breaks consecutivos en los primeros cuatro juegos, dejando el marcador en 2-2. Andreeva luego mantuvo su servicio en el quinto juego y volvió a romper el servicio de Fernandez en el octavo juego, cerrando el set 6-3. En términos de estadísticas de servicio, Mirra Andreeva tuvo un 68% de efectividad en su primer servicio y ganó el 60% de sus puntos de servicio, mientras que Leylah Fernandez tuvo un 55% de efectividad en su primer servicio y ganó el 50% de sus puntos de servicio.



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