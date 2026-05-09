Lorenzo Musetti 2 - 0 Giovanni Mpetshi Perricard: resumen y estadísticas del partido de Internazionali BNL d'Italia (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 9 de mayo de 2026.





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Lorenzo Musetti ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar por la vía rápida al francés Giovanni Mpetshi Perricard con un resultado de 6-4, 6-4 en un partido que duró aproximadamente 1 hora y 27 minutos. En el primer set, Musetti logró un quiebre crucial en el quinto juego, lo que le permitió tomar la delantera y mantener su servicio para cerrar el set 6-4. En el segundo set, ambos jugadores intercambiaron quiebres en los primeros juegos, pero Musetti logró romper el servicio de su oponente nuevamente en el séptimo juego. Esto le permitió mantener la ventaja y cerrar el set con un marcador de 6-4. En cuanto a las estadísticas de saque, Musetti tuvo un 72% de efectividad en su primer servicio y ganó el 69% de los puntos con su saque. Además, cometió solo una doble falta y logró un ace durante el partido.



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