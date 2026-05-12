Luciano Darderi 2 - 1 Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de Internazionali BNL d'Italia (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 12 de mayo de 2026.





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El tenista italiano Luciano Darderi ha avanzado a los cuartos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia, de categoría ATP Tour Masters 1000, que se disputa en tierra batida, tras ganar al alemán Alexander Zverev por 1-6, 7-6, 6-0 en 2 horas y 21 minutos. En el primer set, Alexander Zverev dominó con dos breaks, cerrando el set 6-1. En el segundo set, Luciano Darderi logró igualar el marcador, llevándose el set en un ajustado tie-break por 7-6. En el tercer set, Darderi tomó el control total del partido, ganando por la vía rápida con un contundente 6-0, logrando tres breaks consecutivos y sin ceder juegos en su servicio. Estadísticamente, Darderi tuvo un 55% de efectividad en su primer servicio y salvó 3 de 5 puntos de break en contra, mientras que Zverev tuvo un 72% de efectividad en su primer servicio y salvó 5 de 9 puntos de break en contra.



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