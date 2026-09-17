Málaga 1 - 3 Villareal | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 6 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 17 de septiembre de 2026.

-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial

El Villarreal se impuso este jueves por 1-3 al Málaga en La Rosaleda, en un encuentro donde los visitantes mostraron su superioridad en el control del balón y las ocasiones de gol. Carlos Dotor adelantó al equipo local en el minuto 12, pero el Villarreal respondió con un gol de Alberto Moleiro en el minuto 40. Pape Gueye, quien fue el jugador más participativo en ataque, puso al Villarreal por delante justo antes del descanso con un gol en el minuto 45+2. En la segunda mitad, el Villarreal continuó dominando y, tras un gol anulado a Carlos Romero por fuera de juego en el minuto 82, Pape Gueye sentenció el partido con un penalti en el minuto 86, tras una revisión del VAR que cambió la decisión inicial del árbitro.

Con esta victoria, el Villarreal suma 8 puntos, pero sigue fuera de los puestos europeos, mientras que el Málaga, con solo 3 puntos en su haber, permanece en la zona de descenso. El equipo local, a pesar de su esfuerzo, no pudo contrarrestar la eficacia ofensiva del Villarreal, que con 63% de posesión y 14 remates, mostró un juego más incisivo y peligroso. El Málaga, por su parte, deberá mejorar su rendimiento en las próximas jornadas para salir de las posiciones comprometidas en la tabla.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: MÁLAGA 1 - VILLAREAL 3 (1-2, al descanso).

-EQUIPOS

MÁLAGA: Alfonso Herrero; Carlos Puga (Ramon Enriquez, min.75), Angel Recio, Einar Galilea, Jose Salinas (Rafita, min.46); Izan Merino (Adrian Nino, min.62), Juan Cruz (Dani Lorenzo, min.46), David Larrubia, Carlos Dotor (Joaquin Munoz, min.61), Pablo Martinez, Chupe.VILLAREAL: Peter Gulacsi; Alex Freeman, Pau Navarro, Renato Veiga, Sergi Cardona; Santi Comesana (Pape Gueye, min.37), Nathan Saliba (Carlos Macia, min.80), Ilias Akhomach (Carlos Romero, min.63), Tajon Buchanan; Ayoze Perez (Georges Mikautadze, min.63), Alberto Moleiro (Santiago Mourino, min.80).

-GOLES

1-0, min.12: Carlos Dotor (Juan Cruz) .1-1, min.40: Alberto Moleiro (Ilias Akhomach) .1-2, min.45(+2): Pape Gueye (Ayoze Perez) .1-3, min.86: Pape Gueye, de penalti.Gol anulado a Carlos Romero de Villarreal en el minuto 82 .

-ÁRBITRO

Miguel Ortiz, asistido en las bandas por Jose Garrido y Alejandro Estevez, en el VAR: Carlos del Cerro y Luis Mario Milla. Amonestó a Jose Salinas (min.34), David Larrubia (min.68), Einar Galilea (min.70), Ramon Enriquez (min.79), Alfonso Herrero (min.85), por parte de MÁLAGA. Amonestó a Ilias Akhomach (min.42), por parte de VILLAREAL.

-INCIDENCIAS VAR

Min.82: ¡G O O O O O O O L de Villarreal! Marca Carlos Romero.Min.84: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Villarreal.Min.85: ¡GOL ANULADO! - Tras una revisión, el árbitro invalida el gol de Villarreal por fuera de juego.Min.85: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Villarreal.Min.85: Tras la revisión del VAR, el árbitro modifica su decisión y concede penalti a Villarreal.

-ESTADIO

Estadio La Rosaleda (28,505 espectadores) televisado por Dazn

Estadísticas del partido

Estadística Málaga Villareal Goles 1 3 Remates Fuera 3 4 Remates 4 14 Pases Totales 346 600 Corners 4 8 Faltas 17 10 Posesión 37% 63% Tiros Bloqueados 0 3 Fueras de Juego 0 3 Tarjetas Amarillas 5 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 2 Ataques 73 124 Ataques Peligrosos 23 81 Centros 10 13 Saques de Banda 14 12 Saques de Portería 8 6 Tratamientos 1 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 13 17 Paradas 3 0 Contra Golpes 2 0

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 18 6 2 Champions Real Madrid 15 6 3 Champions Betis 15 6 4 Champions Atlético 13 6 5 Europa League Sevilla 13 6 6 Conference League Alavés 10 6 14 Permanencia Villarreal 5 6 18 Descenso Valencia 4 6 19 Descenso Malaga 3 6 20 Descenso Elche 2 6

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/09/2026 LaLiga Malaga 1-3 Villarreal

Últimos Resultados de Málaga

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/09/2026 LaLiga Malaga 1-3 Villarreal 13/09/2026 LaLiga Celta 1-1 Malaga 06/09/2026 LaLiga Malaga 0-0 Levante 30/08/2026 LaLiga Real Madrid 4-0 Malaga 24/08/2026 LaLiga Malaga 1-1 Deportivo

Últimos Resultados de Villareal

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/09/2026 LaLiga Malaga 1-3 Villarreal 14/09/2026 LaLiga Villarreal 1-2 Betis 08/09/2026 Champions Borussia Dortmund 3-2 Villarreal 05/09/2026 LaLiga Villarreal 2-3 Deportivo 28/08/2026 LaLiga Alavés 1-0 Villarreal

Próximos partidos de Málaga

Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 20/09/2026 14:00 LaLiga Getafe Malaga 09/10/2026 21:00 LaLiga Malaga Espanyol 18/10/2026 18:30 LaLiga Malaga Real Sociedad

Próximos partidos de Villareal