Mallorca 1 - 0 Getafe | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 9 de noviembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Mallorca ha ganado este domingo por 1-0 al Getafe en el primer partido de la jornada 12 de LaLiga EA Sports. El único gol del encuentro lo marcó Vedat Muriqi a los 14 minutos, tras una asistencia de Johan Mojica. El conjunto local llevó la iniciativa del partido, con más remates y posesión de balón, siendo Muriqi el jugador más participativo en ataque.

No hubo cambios en el marcador tras las revisiones del VAR, que analizó varios posibles penaltis a favor del Getafe, pero finalmente no señaló ninguno. De esta manera, el Mallorca se lleva los tres puntos y se mantiene en la 19ª posición, mientras que el Getafe se queda con 17 puntos en la 8ª plaza.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: MALLORCA 1 - GETAFE 0 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

MALLORCA: Lucas Bergstroem; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Antonio Raillo, Johan Mojica; Omar Mascarell, Samu, Mateo Joseph (Takuma Asano, min.81), Sergi Darder (Manu Morlanes, min.82), Jan Virgili (Antonio Sanchez, min.63), Vedat Muriqi (Abdon Prats, min.88).



GETAFE: David Soria; Juan Iglesias, Abdelkabir Abqar (Djene, min.76), Domingos Duarte, Diego Rico (Allan Nyom, min.90); Mario Martin (Juanmi, min.75), Luis Milla, Mauro Arambarri, Alex Sancris (Abu Kamara, min.75); Adrian Liso (Coba da Costa, min.67), Borja Mayoral.



--GOLES.

1-0, min.14: Vedat Muriqi (Johan Mojica) .





--ÁRBITRO.

Ricardo De Burgos, asistido en las bandas por Iker De Francisco y Asier Perez, en el VAR: Pablo Gonzalez y Alejandro Quintero. por parte del MALLORCA. Amonestó a Mauro Arambarri (min.20), Abdelkabir Abqar (min.32), por parte del GETAFE.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.38: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible penalti para Getafe.



Min.39: REVISIÓN DEL VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.



Min.45(+2) : VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible penalti para Getafe.



Min.45(+3) : REVISIÓN DEL VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.



Min.62: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para Getafe.



Min.63: REVISIÓN DEL VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.



Min.80: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para Getafe.



Min.80: REVISIÓN VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.





--ESTADIO.

Estadi Mallorca Son Moix televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Mallorca Getafe Goles 1 0 Remates Fuera 1 7 Remates 6 16 Pases Totales 143 158 Corners 1 14 Faltas 15 8 Posesión 39% 61% Tiros Bloqueados 2 6 Fueras de Juego 0 1 Tarjetas Amarillas 0 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 0 Ataques 37 52 Ataques Peligrosos 20 34 Centros 9 37 Saques de Banda 33 38 Saques de Portería 6 2 Tratamientos 1 3 Sustituciones 4 5 Tiros de Falta 9 15 Paradas 3 2 Contra Golpes 5 1



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 31 12 2 Champions Villarreal 26 12 3 Champions Barcelona 25 11 4 Champions Atlético 25 12 5 Europa League Betis 20 12 6 Conference League Espanyol 18 12 8 Permanencia Getafe 17 11 18 Descenso Levante 9 12 19 Descenso Mallorca 9 11 20 Descenso Real Oviedo 8 12



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 09/11/2025 LaLiga Mallorca 1-0 Getafe 18/05/2025 LaLiga Mallorca 1-2 Getafe 21/12/2024 LaLiga Getafe 0-1 Mallorca 26/05/2024 LaLiga Getafe 1-2 Mallorca 28/10/2023 LaLiga Mallorca 0-0 Getafe









-Últimos Resultados del Mallorca.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 09/11/2025 LaLiga Mallorca 1-0 Getafe 02/11/2025 LaLiga Betis 3-0 Mallorca 26/10/2025 LaLiga Mallorca 1-1 Levante 18/10/2025 LaLiga Sevilla 1-3 Mallorca 04/10/2025 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Mallorca









-Últimos Resultados del Getafe.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 09/11/2025 LaLiga Mallorca 1-0 Getafe 31/10/2025 LaLiga Getafe 2-1 Girona 25/10/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Getafe 19/10/2025 LaLiga Getafe 0-1 Real Madrid 03/10/2025 LaLiga Osasuna 2-1 Getafe









-Próximos partidos del Mallorca.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 22/11/2025 21:00 LaLiga Villarreal Mallorca 29/11/2025 14:00 LaLiga Mallorca Osasuna 05/12/2025 21:00 LaLiga Real Oviedo Mallorca









-Próximos partidos del Getafe.

