Mallorca 1 - 0 Getafe | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 9 noviembre 2025 20:28

Madrid, 9 de noviembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Mallorca ha ganado este domingo por 1-0 al Getafe en el primer partido de la jornada 12 de LaLiga EA Sports. El único gol del encuentro lo marcó Vedat Muriqi a los 14 minutos, tras una asistencia de Johan Mojica. El conjunto local llevó la iniciativa del partido, con más remates y posesión de balón, siendo Muriqi el jugador más participativo en ataque.

No hubo cambios en el marcador tras las revisiones del VAR, que analizó varios posibles penaltis a favor del Getafe, pero finalmente no señaló ninguno. De esta manera, el Mallorca se lleva los tres puntos y se mantiene en la 19ª posición, mientras que el Getafe se queda con 17 puntos en la 8ª plaza.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: MALLORCA 1 - GETAFE 0 (1-0, al descanso).

--EQUIPOS.
MALLORCA: Lucas Bergstroem; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Antonio Raillo, Johan Mojica; Omar Mascarell, Samu, Mateo Joseph (Takuma Asano, min.81), Sergi Darder (Manu Morlanes, min.82), Jan Virgili (Antonio Sanchez, min.63), Vedat Muriqi (Abdon Prats, min.88).

GETAFE: David Soria; Juan Iglesias, Abdelkabir Abqar (Djene, min.76), Domingos Duarte, Diego Rico (Allan Nyom, min.90); Mario Martin (Juanmi, min.75), Luis Milla, Mauro Arambarri, Alex Sancris (Abu Kamara, min.75); Adrian Liso (Coba da Costa, min.67), Borja Mayoral.

--GOLES.
1-0, min.14: Vedat Muriqi (Johan Mojica) .


--ÁRBITRO.
Ricardo De Burgos, asistido en las bandas por Iker De Francisco y Asier Perez, en el VAR: Pablo Gonzalez y Alejandro Quintero. por parte del MALLORCA. Amonestó a Mauro Arambarri (min.20), Abdelkabir Abqar (min.32), por parte del GETAFE.

--INCIDENCIAS VAR.
Min.38: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible penalti para Getafe.

Min.39: REVISIÓN DEL VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.

Min.45(+2) : VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible penalti para Getafe.

Min.45(+3) : REVISIÓN DEL VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.

Min.62: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para Getafe.

Min.63: REVISIÓN DEL VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.

Min.80: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para Getafe.

Min.80: REVISIÓN VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.


--ESTADIO.
Estadi Mallorca Son Moix televisado por Movistar La Liga

-Estadísticas del partido.



Estadística Mallorca Getafe
Goles 1 0
Remates Fuera 1 7
Remates 6 16
Pases Totales 143 158
Corners 1 14
Faltas 15 8
Posesión 39% 61%
Tiros Bloqueados 2 6
Fueras de Juego 0 1
Tarjetas Amarillas 0 2
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 1 0
Ataques 37 52
Ataques Peligrosos 20 34
Centros 9 37
Saques de Banda 33 38
Saques de Portería 6 2
Tratamientos 1 3
Sustituciones 4 5
Tiros de Falta 9 15
Paradas 3 2
Contra Golpes 5 1



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Real Madrid 31 12
2 Champions Villarreal 26 12
3 Champions Barcelona 25 11
4 Champions Atlético 25 12
5 Europa League Betis 20 12
6 Conference League Espanyol 18 12
8 Permanencia Getafe 17 11
18 Descenso Levante 9 12
19 Descenso Mallorca 9 11
20 Descenso Real Oviedo 8 12



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
09/11/2025 LaLiga Mallorca 1-0 Getafe
18/05/2025 LaLiga Mallorca 1-2 Getafe
21/12/2024 LaLiga Getafe 0-1 Mallorca
26/05/2024 LaLiga Getafe 1-2 Mallorca
28/10/2023 LaLiga Mallorca 0-0 Getafe




-Últimos Resultados del Mallorca.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
09/11/2025 LaLiga Mallorca 1-0 Getafe
02/11/2025 LaLiga Betis 3-0 Mallorca
26/10/2025 LaLiga Mallorca 1-1 Levante
18/10/2025 LaLiga Sevilla 1-3 Mallorca
04/10/2025 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Mallorca




-Últimos Resultados del Getafe.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
09/11/2025 LaLiga Mallorca 1-0 Getafe
31/10/2025 LaLiga Getafe 2-1 Girona
25/10/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Getafe
19/10/2025 LaLiga Getafe 0-1 Real Madrid
03/10/2025 LaLiga Osasuna 2-1 Getafe




-Próximos partidos del Mallorca.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
22/11/2025 21:00 LaLiga Villarreal Mallorca
29/11/2025 14:00 LaLiga Mallorca Osasuna
05/12/2025 21:00 LaLiga Real Oviedo Mallorca




-Próximos partidos del Getafe.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
23/11/2025 18:30 LaLiga Getafe Atlético
28/11/2025 21:00 LaLiga Getafe Elche
06/12/2025 14:00 LaLiga Villarreal Getafe


