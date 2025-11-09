Mallorca 1 - 0 Getafe | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 9 de noviembre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Mallorca ha ganado este domingo por 1-0 al Getafe en el primer partido de la jornada 12 de LaLiga EA Sports. El único gol del encuentro lo marcó Vedat Muriqi a los 14 minutos, tras una asistencia de Johan Mojica. El conjunto local llevó la iniciativa del partido, con más remates y posesión de balón, siendo Muriqi el jugador más participativo en ataque.
No hubo cambios en el marcador tras las revisiones del VAR, que analizó varios posibles penaltis a favor del Getafe, pero finalmente no señaló ninguno. De esta manera, el Mallorca se lleva los tres puntos y se mantiene en la 19ª posición, mientras que el Getafe se queda con 17 puntos en la 8ª plaza.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: MALLORCA 1 - GETAFE 0 (1-0, al descanso).
--EQUIPOS.
MALLORCA: Lucas Bergstroem; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Antonio Raillo, Johan Mojica; Omar Mascarell, Samu, Mateo Joseph (Takuma Asano, min.81), Sergi Darder (Manu Morlanes, min.82), Jan Virgili (Antonio Sanchez, min.63), Vedat Muriqi (Abdon Prats, min.88).
GETAFE: David Soria; Juan Iglesias, Abdelkabir Abqar (Djene, min.76), Domingos Duarte, Diego Rico (Allan Nyom, min.90); Mario Martin (Juanmi, min.75), Luis Milla, Mauro Arambarri, Alex Sancris (Abu Kamara, min.75); Adrian Liso (Coba da Costa, min.67), Borja Mayoral.
--GOLES.
1-0, min.14: Vedat Muriqi (Johan Mojica) .
--ÁRBITRO.
Ricardo De Burgos, asistido en las bandas por Iker De Francisco y Asier Perez, en el VAR: Pablo Gonzalez y Alejandro Quintero. por parte del MALLORCA. Amonestó a Mauro Arambarri (min.20), Abdelkabir Abqar (min.32), por parte del GETAFE.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.38: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible penalti para Getafe.
Min.39: REVISIÓN DEL VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.
Min.45(+2) : VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible penalti para Getafe.
Min.45(+3) : REVISIÓN DEL VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.
Min.62: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para Getafe.
Min.63: REVISIÓN DEL VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.
Min.80: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para Getafe.
Min.80: REVISIÓN VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.
--ESTADIO.
Estadi Mallorca Son Moix televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Mallorca
| Getafe
|Goles
| 1
| 0
|Remates Fuera
| 1
| 7
|Remates
| 6
| 16
|Pases Totales
| 143
| 158
|Corners
| 1
| 14
|Faltas
| 15
| 8
|Posesión
| 39%
| 61%
|Tiros Bloqueados
| 2
| 6
|Fueras de Juego
| 0
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 0
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 0
|Ataques
| 37
| 52
|Ataques Peligrosos
| 20
| 34
|Centros
| 9
| 37
|Saques de Banda
| 33
| 38
|Saques de Portería
| 6
| 2
|Tratamientos
| 1
| 3
|Sustituciones
| 4
| 5
|Tiros de Falta
| 9
| 15
|Paradas
| 3
| 2
|Contra Golpes
| 5
| 1
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 31
| 12
|2
| Champions
| Villarreal
| 26
| 12
|3
| Champions
| Barcelona
| 25
| 11
|4
| Champions
| Atlético
| 25
| 12
|5
| Europa League
| Betis
| 20
| 12
|6
| Conference League
| Espanyol
| 18
| 12
|8
| Permanencia
| Getafe
| 17
| 11
|18
| Descenso
| Levante
| 9
| 12
|19
| Descenso
| Mallorca
| 9
| 11
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 8
| 12
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|09/11/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-0
| Getafe
|18/05/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-2
| Getafe
|21/12/2024
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Mallorca
|26/05/2024
| LaLiga
| Getafe
| 1-2
| Mallorca
|28/10/2023
| LaLiga
| Mallorca
| 0-0
| Getafe
-Últimos Resultados del Mallorca.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|09/11/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-0
| Getafe
|02/11/2025
| LaLiga
| Betis
| 3-0
| Mallorca
|26/10/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Levante
|18/10/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-3
| Mallorca
|04/10/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-1
| Mallorca
-Últimos Resultados del Getafe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|09/11/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-0
| Getafe
|31/10/2025
| LaLiga
| Getafe
| 2-1
| Girona
|25/10/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Getafe
|19/10/2025
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Real Madrid
|03/10/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-1
| Getafe
-Próximos partidos del Mallorca.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|22/11/2025 21:00
| LaLiga
| Villarreal
| Mallorca
|29/11/2025 14:00
| LaLiga
| Mallorca
| Osasuna
|05/12/2025 21:00
| LaLiga
| Real Oviedo
| Mallorca
-Próximos partidos del Getafe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|23/11/2025 18:30
| LaLiga
| Getafe
| Atlético
|28/11/2025 21:00
| LaLiga
| Getafe
| Elche
|06/12/2025 14:00
| LaLiga
| Villarreal
| Getafe