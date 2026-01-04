Mallorca 1 - 2 Girona | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Mallorca 1 - 2 Girona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 18 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 4 de enero de 2026.

En el Estadi Mallorca Son Moix, el Girona logró una victoria por 2-1 frente al Mallorca, con goles de Viktor Tsigankov y Vladyslav Vanat, este último de penalti, lo que pone al Girona con una situación más favorable en su lucha por evitar el descenso. A pesar de la derrota, el Mallorca mostró una sólida actuación en la segunda mitad, culminando con un penalti convertido por Vedat Muriqi en el tiempo añadido, tras una revisión del VAR que confirmó la decisión inicial del árbitro. El Girona, con este triunfo, sigue en la parte baja de la tabla pero se acerca a la salvación, mientras que el Mallorca, aún con un partido menos, se mantiene en una posición delicada cerca de la zona de descenso. El encuentro estuvo marcado por momentos clave revisados por el VAR, incluyendo una situación que podría haber cambiado el marcador a favor del Mallorca, pero tras la revisión, no se tomaron acciones adicionales. La posesión del balón fue repartida equitativamente entre ambos equipos, reflejando la intensa disputa en el campo. A pesar de tener menos posesión, el Girona fue más efectivo, aprovechando sus oportunidades de gol, mientras que el Mallorca no pudo convertir su dominio en el juego en una victoria, destacando la importancia de la eficacia frente al arco contrario en el fútbol.

FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: MALLORCA 1 - GIRONA 2 (0-1, al descanso).



--EQUIPOS.

MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo (Javi Llabres, min.89), Martin Valjent, Antonio Raillo, Johan Mojica; Manu Morlanes (Omar Mascarell, min.46), Samu (Antonio Sanchez, min.64), Takuma Asano (Mateo Joseph, min.64), Sergi Darder (Pablo Torre, min.64), Jan Virgili, Vedat Muriqi.



GIRONA: Paulo Gazzaniga; Arnau Martinez, Vitor Reis, Daley Blind, Alex Moreno; Axel Witsel, Viktor Tsigankov, Ivan Martin, Thomas Lemar (Alejandro Frances, min.70), Bryan Gil (Joel Roca, min.75), Vladyslav Vanat.



--GOLES.

0-1, min.25: Viktor Tsigankov (Vitor Reis) .

0-2, min.63: Vladyslav Vanat, de penalti.

1-2, min.90(+1): Vedat Muriqi, de penalti.





--ÁRBITRO.

Javier Alberola, asistido en las bandas por Alfredo Rodriguez y Jorge Bueno, en el VAR: Pablo Gonzalez y Miguel Sesma. Amonestó a Samu (min.37), Sergi Darder (min.58), por parte del MALLORCA. Amonestó a Alex Moreno (min.59), por parte del GIRONA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.51: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para Mallorca.



Min.52: REVISIÓN DEL VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.



Min.90(+1) : VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para Mallorca.



Min.90(+1) : Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial: ¡penalti para Mallorca!





--ESTADIO.

Estadi Mallorca Son Moix (16,011 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Mallorca Girona Goles 1 2 Remates Fuera 3 2 Remates 8 9 Pases Totales 170 313 Corners 3 6 Faltas 10 14 Posesión 49% 51% Tiros Bloqueados 3 3 Fueras de Juego 2 0 Tarjetas Amarillas 2 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 1 Ataques 110 82 Ataques Peligrosos 47 45 Centros 16 7 Saques de Banda 18 19 Saques de Portería 3 8 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 2 Tiros de Falta 14 12 Paradas 2 1 Contra Golpes 2 1



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 49 19 2 Champions Real Madrid 45 19 3 Champions Villarreal 38 17 4 Champions Atlético 37 18 5 Europa League Espanyol 33 18 6 Conference League Betis 28 18 15 Permanencia Mallorca 18 17 18 Descenso Girona 15 17 19 Descenso Levante 13 17 20 Descenso Real Oviedo 12 18



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/01/2026 LaLiga Mallorca 1-2 Girona 05/05/2025 LaLiga Girona 1-0 Mallorca 14/12/2024 LaLiga Mallorca 2-1 Girona 03/03/2024 LaLiga Mallorca 1-0 Girona 23/09/2023 LaLiga Girona 5-3 Mallorca









-Últimos Resultados del Mallorca.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/01/2026 LaLiga Mallorca 1-2 Girona 19/12/2025 LaLiga Valencia 1-1 Mallorca 13/12/2025 LaLiga Mallorca 3-1 Elche 05/12/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Mallorca 29/11/2025 LaLiga Mallorca 2-2 Osasuna









-Últimos Resultados del Girona.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/01/2026 LaLiga Mallorca 1-2 Girona 21/12/2025 LaLiga Girona 0-3 Atlético 12/12/2025 LaLiga Real Sociedad 1-2 Girona 07/12/2025 LaLiga Elche 3-0 Girona 30/11/2025 LaLiga Girona 1-1 Real Madrid









-Próximos partidos del Mallorca.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 11/01/2026 14:00 LaLiga Rayo Mallorca 17/01/2026 16:15 LaLiga Mallorca Athletic Bilbao 25/01/2026 19:00 LaLiga Atlético Mallorca









-Próximos partidos del Girona.

