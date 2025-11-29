Mallorca 2 - 2 Osasuna | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Mallorca 2 - 2 Osasuna: resumen y estadísticas del partido de la jornada 14 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)
Madrid, 29 de noviembre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En un emocionante encuentro en el Estadi Mallorca Son Moix, Mallorca y Osasuna terminaron empatados a dos goles, con un reparto de puntos que deja a ambos equipos luchando en la parte baja de la tabla. La primera mitad concluyó sin goles, pero la acción se intensificó en la segunda parte. Vedat Muriqi se convirtió en el protagonista para el Mallorca al marcar dos veces en cuatro minutos, primero desde el punto penal al minuto 62 y luego con una asistencia de Jan Virgili al 66. Sin embargo, Osasuna reaccionó en los últimos minutos, con Raul Garcia reduciendo la distancia en el marcador al minuto 83 y Flavien Boyomo igualando el encuentro en el tiempo añadido, tras una intervención del VAR que confirmó su gol, marcando un dramático final al partido.
El partido fue notable por su intensidad y los momentos críticos revisados por el VAR, especialmente el gol de la igualada de Osasuna en el tiempo de descuento, que inicialmente fue objeto de revisión por el árbitro antes de confirmar la decisión de gol. Este resultado deja al Mallorca con 13 puntos en 14 partidos, situándose en la decimoquinta posición, mientras que Osasuna, con 12 puntos en 14 encuentros, se coloca en la decimoséptima posición, ambos equipos buscando distanciarse de la zona de descenso. La posesión del balón y los intentos de ataque reflejaron un Mallorca más dominante en el juego, pero Osasuna demostró eficacia al capitalizar sus oportunidades en la recta final del partido.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: MALLORCA 2 - OSASUNA 2 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
MALLORCA: Lucas Bergstroem; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Antonio Raillo, Johan Mojica; Omar Mascarell, Samu, Mateo Joseph (Antonio Sanchez, min.65), Sergi Darder (Pablo Torre, min.81), Jan Virgili (Takuma Asano, min.81), Vedat Muriqi.
OSASUNA: Sergio Herrera; Jorge Herrando, Asier Osambela (Moi Gomez, min.71), Flavien Boyomo; Jon Moncayola (Sheraldo Becker, min.84), Lucas Torro, Aimar Oroz, Abel Bretones (Juan Cruz, min.83); Victor Munoz (Enrique Barja, min.76), Ante Budimir (Raul Garcia, min.71), Ruben Garcia.
--GOLES.
1-0, min.62: Vedat Muriqi, de penalti.
2-0, min.66: Vedat Muriqi (Jan Virgili) .
2-1, min.83: Raul Garcia (Ruben Garcia) .
2-2, min.90(+2): Flavien Boyomo (Lucas Torro) .
Amarilla al banquillo, a Alessio Lisci del Osasuna en el minuto 86 .
--ÁRBITRO.
Jesus Gil, asistido en las bandas por Angel Nevado y Javier Martinez, en el VAR: Carlos del Cerro y Valentin Pizarro. Amonestó a Pablo Maffeo (min.41), Mateo Joseph (min.41), Samu (min.82), por parte del MALLORCA. Amonestó a Sergio Herrera (min.41), Abel Bretones (min.45+1), Flavien Boyomo (min.59), Aimar Oroz (min.85), por parte del OSASUNA.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.90(+2) : VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para Osasuna.
Min.90(+2) : ¡GOL! Después de una revisión de la situación, el árbitro cambió la decisión inicial y otorga un gol para Osasuna.
--ESTADIO.
Estadi Mallorca Son Moix televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Mallorca
| Osasuna
|Goles
| 2
| 2
|Remates Fuera
| 3
| 6
|Remates
| 7
| 13
|Pases Totales
| 278
| 139
|Corners
| 2
| 8
|Faltas
| 10
| 15
|Posesión
| 54%
| 46%
|Tiros Bloqueados
| 0
| 5
|Fueras de Juego
| 0
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 3
| 4
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 2
|Ataques
| 56
| 43
|Ataques Peligrosos
| 24
| 18
|Centros
| 12
| 33
|Saques de Banda
| 19
| 20
|Saques de Portería
| 10
| 6
|Tratamientos
| 1
| 0
|Sustituciones
| 3
| 5
|Tiros de Falta
| 15
| 10
|Paradas
| 0
| 2
|Contra Golpes
| 5
| 4
###WidgetCompleto###
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 32
| 13
|2
| Champions
| Barcelona
| 31
| 13
|3
| Champions
| Villarreal
| 29
| 13
|4
| Champions
| Atlético
| 28
| 13
|5
| Europa League
| Betis
| 21
| 13
|6
| Conference League
| Espanyol
| 21
| 13
|15
| Permanencia
| Mallorca
| 13
| 14
|17
| Permanencia
| Osasuna
| 12
| 14
|18
| Descenso
| Girona
| 11
| 13
|19
| Descenso
| Levante
| 9
| 13
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 9
| 13
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|29/11/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 2-2
| Osasuna
|10/02/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Osasuna
|24/08/2024
| LaLiga
| Osasuna
| 1-0
| Mallorca
|14/05/2024
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Mallorca
|21/12/2023
| LaLiga
| Mallorca
| 3-2
| Osasuna
-Últimos Resultados del Mallorca.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|29/11/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 2-2
| Osasuna
|22/11/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Mallorca
|09/11/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-0
| Getafe
|02/11/2025
| LaLiga
| Betis
| 3-0
| Mallorca
|26/10/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Levante
-Últimos Resultados del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|29/11/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 2-2
| Osasuna
|22/11/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 1-3
| Real Sociedad
|08/11/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-0
| Osasuna
|03/11/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-0
| Osasuna
|26/10/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-3
| Celta
-Próximos partidos del Mallorca.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|05/12/2025 21:00
| LaLiga
| Real Oviedo
| Mallorca
|13/12/2025 16:15
| LaLiga
| Mallorca
| Elche
|19/12/2025 21:00
| LaLiga
| Valencia
| Mallorca
-Próximos partidos del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|08/12/2025 21:00
| LaLiga
| Osasuna
| Levante
|13/12/2025 18:30
| LaLiga
| Barcelona
| Osasuna
|20/12/2025 18:30
| LaLiga
| Osasuna
| Alavés