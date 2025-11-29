Mallorca 2 - 2 Osasuna | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Mallorca 2 - 2 Osasuna: resumen y estadísticas del partido de la jornada 14 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)

Madrid, 29 de noviembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En un emocionante encuentro en el Estadi Mallorca Son Moix, Mallorca y Osasuna terminaron empatados a dos goles, con un reparto de puntos que deja a ambos equipos luchando en la parte baja de la tabla. La primera mitad concluyó sin goles, pero la acción se intensificó en la segunda parte. Vedat Muriqi se convirtió en el protagonista para el Mallorca al marcar dos veces en cuatro minutos, primero desde el punto penal al minuto 62 y luego con una asistencia de Jan Virgili al 66. Sin embargo, Osasuna reaccionó en los últimos minutos, con Raul Garcia reduciendo la distancia en el marcador al minuto 83 y Flavien Boyomo igualando el encuentro en el tiempo añadido, tras una intervención del VAR que confirmó su gol, marcando un dramático final al partido. El partido fue notable por su intensidad y los momentos críticos revisados por el VAR, especialmente el gol de la igualada de Osasuna en el tiempo de descuento, que inicialmente fue objeto de revisión por el árbitro antes de confirmar la decisión de gol. Este resultado deja al Mallorca con 13 puntos en 14 partidos, situándose en la decimoquinta posición, mientras que Osasuna, con 12 puntos en 14 encuentros, se coloca en la decimoséptima posición, ambos equipos buscando distanciarse de la zona de descenso. La posesión del balón y los intentos de ataque reflejaron un Mallorca más dominante en el juego, pero Osasuna demostró eficacia al capitalizar sus oportunidades en la recta final del partido.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: MALLORCA 2 - OSASUNA 2 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

MALLORCA: Lucas Bergstroem; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Antonio Raillo, Johan Mojica; Omar Mascarell, Samu, Mateo Joseph (Antonio Sanchez, min.65), Sergi Darder (Pablo Torre, min.81), Jan Virgili (Takuma Asano, min.81), Vedat Muriqi.



OSASUNA: Sergio Herrera; Jorge Herrando, Asier Osambela (Moi Gomez, min.71), Flavien Boyomo; Jon Moncayola (Sheraldo Becker, min.84), Lucas Torro, Aimar Oroz, Abel Bretones (Juan Cruz, min.83); Victor Munoz (Enrique Barja, min.76), Ante Budimir (Raul Garcia, min.71), Ruben Garcia.



--GOLES.

1-0, min.62: Vedat Muriqi, de penalti.

2-0, min.66: Vedat Muriqi (Jan Virgili) .

2-1, min.83: Raul Garcia (Ruben Garcia) .

2-2, min.90(+2): Flavien Boyomo (Lucas Torro) .

Amarilla al banquillo, a Alessio Lisci del Osasuna en el minuto 86 .





--ÁRBITRO.

Jesus Gil, asistido en las bandas por Angel Nevado y Javier Martinez, en el VAR: Carlos del Cerro y Valentin Pizarro. Amonestó a Pablo Maffeo (min.41), Mateo Joseph (min.41), Samu (min.82), por parte del MALLORCA. Amonestó a Sergio Herrera (min.41), Abel Bretones (min.45+1), Flavien Boyomo (min.59), Aimar Oroz (min.85), por parte del OSASUNA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.90(+2) : VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para Osasuna.



Min.90(+2) : ¡GOL! Después de una revisión de la situación, el árbitro cambió la decisión inicial y otorga un gol para Osasuna.





--ESTADIO.

Estadi Mallorca Son Moix televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Mallorca Osasuna Goles 2 2 Remates Fuera 3 6 Remates 7 13 Pases Totales 278 139 Corners 2 8 Faltas 10 15 Posesión 54% 46% Tiros Bloqueados 0 5 Fueras de Juego 0 0 Tarjetas Amarillas 3 4 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 2 Ataques 56 43 Ataques Peligrosos 24 18 Centros 12 33 Saques de Banda 19 20 Saques de Portería 10 6 Tratamientos 1 0 Sustituciones 3 5 Tiros de Falta 15 10 Paradas 0 2 Contra Golpes 5 4



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 32 13 2 Champions Barcelona 31 13 3 Champions Villarreal 29 13 4 Champions Atlético 28 13 5 Europa League Betis 21 13 6 Conference League Espanyol 21 13 15 Permanencia Mallorca 13 14 17 Permanencia Osasuna 12 14 18 Descenso Girona 11 13 19 Descenso Levante 9 13 20 Descenso Real Oviedo 9 13



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 29/11/2025 LaLiga Mallorca 2-2 Osasuna 10/02/2025 LaLiga Mallorca 1-1 Osasuna 24/08/2024 LaLiga Osasuna 1-0 Mallorca 14/05/2024 LaLiga Osasuna 1-1 Mallorca 21/12/2023 LaLiga Mallorca 3-2 Osasuna









-Últimos Resultados del Mallorca.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 29/11/2025 LaLiga Mallorca 2-2 Osasuna 22/11/2025 LaLiga Villarreal 2-1 Mallorca 09/11/2025 LaLiga Mallorca 1-0 Getafe 02/11/2025 LaLiga Betis 3-0 Mallorca 26/10/2025 LaLiga Mallorca 1-1 Levante









-Últimos Resultados del Osasuna.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 29/11/2025 LaLiga Mallorca 2-2 Osasuna 22/11/2025 LaLiga Osasuna 1-3 Real Sociedad 08/11/2025 LaLiga Sevilla 1-0 Osasuna 03/11/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Osasuna 26/10/2025 LaLiga Osasuna 2-3 Celta









-Próximos partidos del Mallorca.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 05/12/2025 21:00 LaLiga Real Oviedo Mallorca 13/12/2025 16:15 LaLiga Mallorca Elche 19/12/2025 21:00 LaLiga Valencia Mallorca









-Próximos partidos del Osasuna.

