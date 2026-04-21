Mallorca 1 - 1 Valencia | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 33 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 21 de abril de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Mallorca y el Valencia empataron este martes 1-1 en el Estadi Mallorca Son Moix, en un encuentro donde los locales mostraron mayor dominio del juego gracias a su superioridad en posesión y remates. A pesar de las oportunidades generadas, el equipo balear no logró capitalizar su ventaja en el marcador. Samu adelantó al Mallorca en el minuto 49 tras una asistencia de Sergi Darder, pero Umar Sadiq igualó para el Valencia en el minuto 67, asistido por Javier Guerra. El partido transcurrió sin expulsiones ni intervenciones del VAR que alteraran el resultado inicial. En cuanto a la clasificación, el empate mantiene al Valencia en la decimotercera posición con 37 puntos, mientras que el Mallorca se sitúa en el decimocuarto lugar con 36 puntos, ambos equipos alejándose de los puestos de descenso a falta de seis jornadas para el final de la temporada.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: MALLORCA 1 - VALENCIA 1 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Omar Mascarell (Antonio Sanchez, min.76), Johan Mojica, Sergi Darder; Samu, Manu Morlanes (David Lopez, min.76), Pablo Torre (Javi Llabres, min.85); Vedat Muriqi, Takuma Asano (Jan Virgili, min.56).
VALENCIA: Stole Dimitrievski; Thierry Correia (Renzo Saravia, min.11), Cesar Tarrega, Pepelu, Jose Gaya; Diego Lopez (Javier Guerra, min.60), Filip Ugrinic (Luis Rioja, min.60), Guido Rodriguez, Largie Ramazani (Jesus Vazquez, min.90+5); Umar Sadiq, Lucas Beltran (Arnaut Danjuma, min.61).
--GOLES.
1-0, min.49: Samu (Sergi Darder) .
1-1, min.67: Umar Sadiq (Javier Guerra) .
--ÁRBITRO.
Cesar Soto, asistido en las bandas por Carlos Alvarez y Ruben Becerril, en el VAR: Valentin Pizarro y Javier Alberola. por parte del MALLORCA. Amonestó a Stole Dimitrievski (min.41), Guido Rodriguez (min.52), por parte del VALENCIA.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Estadi Mallorca Son Moix televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Mallorca
| Valencia
|Goles
| 1
| 1
|Remates Fuera
| 9
| 3
|Remates
| 20
| 9
|Pases Totales
| 504
| 349
|Corners
| 7
| 4
|Faltas
| 9
| 13
|Posesión
| 59%
| 41%
|Tiros Bloqueados
| 4
| 3
|Fueras de Juego
| 4
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 0
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 1
|Ataques
| 102
| 79
|Ataques Peligrosos
| 62
| 31
|Centros
| 32
| 17
|Saques de Banda
| 21
| 17
|Saques de Portería
| 9
| 10
|Tratamientos
| 3
| 2
|Sustituciones
| 4
| 5
|Tiros de Falta
| 15
| 13
|Paradas
| 2
| 6
|Contra Golpes
| 0
| 0
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 79
| 31
|2
| Champions
| Real Madrid
| 70
| 31
|3
| Champions
| Villarreal
| 61
| 31
|4
| Champions
| Atlético
| 57
| 31
|5
| Europa League
| Betis
| 46
| 31
|6
| Conference League
| Celta
| 44
| 31
|13
| Permanencia
| Valencia
| 36
| 32
|14
| Permanencia
| Mallorca
| 35
| 32
|18
| Descenso
| Elche
| 32
| 31
|19
| Descenso
| Levante
| 29
| 31
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 27
| 31
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/04/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Valencia
|19/12/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Mallorca
|30/03/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-0
| Mallorca
|29/11/2024
| LaLiga
| Mallorca
| 2-1
| Valencia
|30/03/2024
| LaLiga
| Valencia
| 0-0
| Mallorca
-Últimos Resultados del Mallorca.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/04/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Valencia
|12/04/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 3-0
| Rayo
|04/04/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 2-1
| Real Madrid
|21/03/2026
| LaLiga
| Elche
| 2-1
| Mallorca
|15/03/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 2-1
| Espanyol
-Últimos Resultados del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/04/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Valencia
|11/04/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-0
| Valencia
|05/04/2026
| LaLiga
| Valencia
| 2-3
| Celta
|21/03/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 0-2
| Valencia
|14/03/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-0
| Valencia
-Próximos partidos del Mallorca.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|25/04/2026 14:00
| LaLiga
| Alavés
| Mallorca
|01/05/2026 21:00
| LaLiga
| Girona
| Mallorca
|10/05/2026 14:00
| LaLiga
| Mallorca
| Villarreal
-Próximos partidos del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|25/04/2026 18:30
| LaLiga
| Valencia
| Girona
|02/05/2026 16:15
| LaLiga
| Valencia
| Atlético
|10/05/2026 16:15
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| Valencia