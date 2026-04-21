Mallorca 1 - 1 Valencia | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 33 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 21 de abril de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Mallorca y el Valencia empataron este martes 1-1 en el Estadi Mallorca Son Moix, en un encuentro donde los locales mostraron mayor dominio del juego gracias a su superioridad en posesión y remates. A pesar de las oportunidades generadas, el equipo balear no logró capitalizar su ventaja en el marcador. Samu adelantó al Mallorca en el minuto 49 tras una asistencia de Sergi Darder, pero Umar Sadiq igualó para el Valencia en el minuto 67, asistido por Javier Guerra. El partido transcurrió sin expulsiones ni intervenciones del VAR que alteraran el resultado inicial. En cuanto a la clasificación, el empate mantiene al Valencia en la decimotercera posición con 37 puntos, mientras que el Mallorca se sitúa en el decimocuarto lugar con 36 puntos, ambos equipos alejándose de los puestos de descenso a falta de seis jornadas para el final de la temporada.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: MALLORCA 1 - VALENCIA 1 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Omar Mascarell (Antonio Sanchez, min.76), Johan Mojica, Sergi Darder; Samu, Manu Morlanes (David Lopez, min.76), Pablo Torre (Javi Llabres, min.85); Vedat Muriqi, Takuma Asano (Jan Virgili, min.56).



VALENCIA: Stole Dimitrievski; Thierry Correia (Renzo Saravia, min.11), Cesar Tarrega, Pepelu, Jose Gaya; Diego Lopez (Javier Guerra, min.60), Filip Ugrinic (Luis Rioja, min.60), Guido Rodriguez, Largie Ramazani (Jesus Vazquez, min.90+5); Umar Sadiq, Lucas Beltran (Arnaut Danjuma, min.61).



--GOLES.

1-0, min.49: Samu (Sergi Darder) .

1-1, min.67: Umar Sadiq (Javier Guerra) .





--ÁRBITRO.

Cesar Soto, asistido en las bandas por Carlos Alvarez y Ruben Becerril, en el VAR: Valentin Pizarro y Javier Alberola. por parte del MALLORCA. Amonestó a Stole Dimitrievski (min.41), Guido Rodriguez (min.52), por parte del VALENCIA.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Estadi Mallorca Son Moix televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Mallorca Valencia Goles 1 1 Remates Fuera 9 3 Remates 20 9 Pases Totales 504 349 Corners 7 4 Faltas 9 13 Posesión 59% 41% Tiros Bloqueados 4 3 Fueras de Juego 4 2 Tarjetas Amarillas 0 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 1 Ataques 102 79 Ataques Peligrosos 62 31 Centros 32 17 Saques de Banda 21 17 Saques de Portería 9 10 Tratamientos 3 2 Sustituciones 4 5 Tiros de Falta 15 13 Paradas 2 6 Contra Golpes 0 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 79 31 2 Champions Real Madrid 70 31 3 Champions Villarreal 61 31 4 Champions Atlético 57 31 5 Europa League Betis 46 31 6 Conference League Celta 44 31 13 Permanencia Valencia 36 32 14 Permanencia Mallorca 35 32 18 Descenso Elche 32 31 19 Descenso Levante 29 31 20 Descenso Real Oviedo 27 31



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/04/2026 LaLiga Mallorca 1-1 Valencia 19/12/2025 LaLiga Valencia 1-1 Mallorca 30/03/2025 LaLiga Valencia 1-0 Mallorca 29/11/2024 LaLiga Mallorca 2-1 Valencia 30/03/2024 LaLiga Valencia 0-0 Mallorca









-Últimos Resultados del Mallorca.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/04/2026 LaLiga Mallorca 1-1 Valencia 12/04/2026 LaLiga Mallorca 3-0 Rayo 04/04/2026 LaLiga Mallorca 2-1 Real Madrid 21/03/2026 LaLiga Elche 2-1 Mallorca 15/03/2026 LaLiga Mallorca 2-1 Espanyol









-Últimos Resultados del Valencia.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/04/2026 LaLiga Mallorca 1-1 Valencia 11/04/2026 LaLiga Elche 1-0 Valencia 05/04/2026 LaLiga Valencia 2-3 Celta 21/03/2026 LaLiga Sevilla 0-2 Valencia 14/03/2026 LaLiga Real Oviedo 1-0 Valencia









-Próximos partidos del Mallorca.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 25/04/2026 14:00 LaLiga Alavés Mallorca 01/05/2026 21:00 LaLiga Girona Mallorca 10/05/2026 14:00 LaLiga Mallorca Villarreal









-Próximos partidos del Valencia.

