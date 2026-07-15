Marco Trungelliti 0 - 2 Alejandro Davidovich Fokina: resumen y estadísticas del partido de Croatia Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 15 de julio de 2026.





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El tenista español Alejandro Davidovich Fokina ha avanzado a los cuartos de final del torneo Croatia Open, de categoría ATP Tour 250, que se disputa en tierra batida, tras ganar al argentino Marco Trungelliti por 6-4, 7-5 en 2 horas y 7 minutos. En el primer set, Alejandro Davidovich Fokina logró romper el servicio de Trungelliti en dos ocasiones, mientras que Trungelliti consiguió un break. El set terminó 6-4 a favor de Davidovich Fokina. En el segundo set, Davidovich Fokina comenzó fuerte rompiendo el servicio de Trungelliti en los primeros juegos, y aunque Trungelliti recuperó terreno con dos breaks, Davidovich Fokina cerró el set 7-5 con un último break. En cuanto a las estadísticas de saque, Davidovich Fokina tuvo un 1st Serve Percentage de 56% y ganó el 60% de sus puntos de servicio, mientras que Trungelliti tuvo un 1st Serve Percentage de 64% y ganó el 51% de sus puntos de servicio. Davidovich Fokina no cometió dobles faltas durante el partido.



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