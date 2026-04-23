Marco Trungelliti 1 - 2 Daniel Merida Aguilar: resumen y estadísticas del partido de Madrid Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 23 de abril de 2026.





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El tenista español Daniel Merida Aguilar ha avanzado a los treintaidosavos de final del torneo Madrid Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al argentino Marco Trungelliti en un partido que terminó 6-4, 1-6, 7-6 en 2 horas y 42 minutos. En el primer set, Daniel Merida Aguilar logró romper el servicio de Marco Trungelliti en dos ocasiones, llevándose el set por 6-4. En el segundo set, Trungelliti dominó, rompiendo el servicio de Merida Aguilar en tres ocasiones, ganando el set 6-1. El tercer set estuvo muy disputado, con ambos jugadores rompiéndose el servicio mutuamente, llevando el set a un tiebreak que ganó Merida Aguilar 8-6. En cuanto a las estadísticas de saque, Daniel Merida Aguilar tuvo un 70% de efectividad en su primer servicio, ganando el 57% de los puntos con su saque. Por otro lado, Marco Trungelliti tuvo un 59% de efectividad en su primer servicio, ganando el 59% de los puntos con su saque.



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