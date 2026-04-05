Marco Trungelliti 0 - 2 Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Grand Prix Hassan II (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 5 de abril de 2026.





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El tenista español Rafael Jodar se ha proclamado campeón del torneo Grand Prix Hassan II, de categoría ATP Tour 250, que se disputa en tierra batida en Marrakech, tras ganar por la vía rápida al argentino Marco Trungelliti (6-3, 6-2) en 1 hora y 10 minutos. En el primer set, Rafael Jodar logró romper el servicio de Marco Trungelliti en dos ocasiones, mientras que Trungelliti no consiguió ningún break. Jodar mantuvo su servicio en todos sus juegos, llevándose el set por 6-3. En el segundo set, Jodar volvió a ser dominante, rompiendo el servicio de Trungelliti en dos ocasiones y manteniendo el suyo en todos los juegos. El set concluyó con un 6-2 a favor de Jodar. Estadísticas destacadas del partido: - Rafael Jodar tuvo un 1st Serve Percentage del 55% y ganó el 87% de sus puntos de servicio. - Marco Trungelliti tuvo un 1st Serve Percentage del 62% y ganó el 52% de sus puntos de servicio. - Jodar consiguió 5 aces y cometió 1 doble falta, mientras que Trungelliti logró 2 aces y cometió 4 dobles faltas. - Jodar ganó un total de 62 puntos en el partido, mientras que Trungelliti ganó 36 puntos.



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