Maria Sakkari 0 - 2 Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de Internazionali BNL d'Italia (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 8 de mayo de 2026.





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La tenista kazaja Elena Rybakina ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia, de categoría WTA 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar a la griega Maria Sakkari por 6-4, 6-1 en 1 hora y 16 minutos. En el primer set, Elena Rybakina logró tres quiebres de servicio, mientras Maria Sakkari consiguió dos. Rybakina mantuvo su servicio en cuatro ocasiones, lo que le permitió llevarse el set por 6-4. En el segundo set, Rybakina dominó con cuatro quiebres y mantuvo su servicio en dos ocasiones, lo que resultó en un contundente 6-1. Estadísticas de saque de Elena Rybakina: logró un 62% de primeros servicios, ganó el 52% de los puntos con su primer servicio y el 56% con el segundo. Además, Rybakina consiguió un total de 5 aces durante el partido.



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