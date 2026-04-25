Mariano Navone 1 - 2 Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de Madrid Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 25 de abril de 2026.





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El tenista alemán Alexander Zverev ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo Madrid Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al argentino Mariano Navone por 6-1, 3-6, 6-3 en 1 hora y 41 minutos. En el primer set, Zverev dominó con un sólido 6-1, logrando dos quiebres de servicio sobre Navone. En el segundo set, Navone respondió rompiendo el servicio de Zverev en dos ocasiones, llevándose el set por 6-3. En el set decisivo, Zverev volvió a tomar el control, logrando un quiebre crucial para cerrar el partido 6-3. Estadísticamente, Zverev mostró un 75% de efectividad en el primer servicio, ganando 21 de los puntos jugados con su primer saque. Por otro lado, Navone tuvo un 78% de efectividad en su primer servicio, pero solo ganó 6 puntos con él. Zverev también destacó en puntos ganados al resto, con un 44% de efectividad.



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