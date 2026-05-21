Mariano Navone 2 - 0 Jaume Munar: resumen y estadísticas del partido de Geneva Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 21 de mayo de 2026.





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El tenista argentino Mariano Navone ha avanzado a las semifinales del torneo Geneva Open, de categoría ATP Tour 250 y que se disputa en tierra batida, tras ganar por la vía rápida al español Jaume Munar con un resultado de 6-2, 6-2 en 1 hora y 35 minutos. En el primer set, Mariano Navone logró romper el servicio de Jaume Munar en tres ocasiones, mientras que Munar solo pudo hacerlo dos veces. En el segundo set, Navone volvió a mostrar su superioridad rompiendo el servicio de Munar en dos ocasiones y manteniendo todos sus juegos de saque. Navone mostró un sólido desempeño en su servicio, logrando un 85% de efectividad en el primer servicio y ganando el 58% de los puntos con su servicio. Además, no cometió ninguna doble falta durante el partido.



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