Marin Cilic 1 - 2 Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de Miami Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 24 de marzo de 2026.





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El tenista alemán Alexander Zverev ha avanzado a los octavos de final del torneo Miami Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al croata Marin Cilic (6-2, 7-5, 6-4) en un encuentro que destacó por la solidez en el servicio de Zverev y la lucha constante de Cilic. El primer set fue dominado por Zverev, quien logró romper el servicio de Cilic en dos ocasiones, llevándose el set por 6-2. En el segundo set, Cilic elevó su nivel de juego, manteniendo sus servicios y poniendo en dificultades a Zverev. Sin embargo, el alemán logró un quiebre crucial para cerrar el set por 7-5. En el tercer y último set, Zverev continuó mostrando su fortaleza en el saque y, a pesar de los esfuerzos de Cilic por revertir el marcador, el alemán se llevó el set por 6-4, sellando su victoria y avanzando a la siguiente ronda del torneo. En cuanto a las estadísticas del partido, Zverev mostró un excelente desempeño en su primer servicio, lo cual fue clave para su victoria. La capacidad de Zverev para mantener la presión y aprovechar las oportunidades de quiebre fue determinante en los momentos cruciales del encuentro.



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