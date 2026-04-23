Martin Landaluce 0 - 2 Adam Walton: resumen y estadísticas del partido de Madrid Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 23 de abril de 2026.





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El tenista australiano Adam Walton ha avanzado a los treintaidosavos de final del torneo Madrid Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al español Martin Landaluce por 6-2, 6-3 en un partido que duró aproximadamente 1 hora y 21 minutos. **Resumen del partido:** - **Set 1:** - Adam Walton comenzó sirviendo y mantuvo su servicio. - Walton logró un 'break' en el segundo juego, rompiendo el servicio de Landaluce. - Walton mantuvo su servicio en el tercer juego. - Landaluce mantuvo su servicio en el cuarto juego. - Landaluce logró un 'break' en el quinto juego. - Walton rompió el servicio de Landaluce nuevamente en el sexto juego. - Walton mantuvo su servicio en el séptimo juego. - Walton cerró el set rompiendo el servicio de Landaluce en el octavo juego, ganando el set 6-2. - **Set 2:** - Walton comenzó sirviendo y mantuvo su servicio. - Ambos jugadores mantuvieron su servicio hasta el quinto juego. - Walton rompió el servicio de Landaluce en el sexto juego. - Walton mantuvo su servicio en el séptimo juego, cerrando el set 6-3. **Estadísticas destacadas:** - **Adam Walton:** - 1st Serve Percentage: 58% - 1st Serve Points Won: 14 - 2nd Serve Points Won: 15 - Break Points Won: 4 - Total Points Won: 60 - **Martin Landaluce:** - 1st Serve Percentage: 63% - 1st Serve Points Won: 18 - 2nd Serve Points Won: 9 - Break Points Won: 1 - Total Points Won: 47



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