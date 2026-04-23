Martin Landaluce 0 - 2 Adam Walton: resumen y estadísticas del partido de Madrid Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 23 de abril de 2026.
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El tenista australiano Adam Walton ha avanzado a los treintaidosavos de final del torneo Madrid Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al español Martin Landaluce por 6-2, 6-3 en un partido que duró aproximadamente 1 hora y 21 minutos.
**Resumen del partido:**
- **Set 1:**
- Adam Walton comenzó sirviendo y mantuvo su servicio.
- Walton logró un 'break' en el segundo juego, rompiendo el servicio de Landaluce.
- Walton mantuvo su servicio en el tercer juego.
- Landaluce mantuvo su servicio en el cuarto juego.
- Landaluce logró un 'break' en el quinto juego.
- Walton rompió el servicio de Landaluce nuevamente en el sexto juego.
- Walton mantuvo su servicio en el séptimo juego.
- Walton cerró el set rompiendo el servicio de Landaluce en el octavo juego, ganando el set 6-2.
- **Set 2:**
- Walton comenzó sirviendo y mantuvo su servicio.
- Ambos jugadores mantuvieron su servicio hasta el quinto juego.
- Walton rompió el servicio de Landaluce en el sexto juego.
- Walton mantuvo su servicio en el séptimo juego, cerrando el set 6-3.
**Estadísticas destacadas:**
- **Adam Walton:**
- 1st Serve Percentage: 58%
- 1st Serve Points Won: 14
- 2nd Serve Points Won: 15
- Break Points Won: 4
- Total Points Won: 60
- **Martin Landaluce:**
- 1st Serve Percentage: 63%
- 1st Serve Points Won: 18
- 2nd Serve Points Won: 9
- Break Points Won: 1
- Total Points Won: 47
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