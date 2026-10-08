Martin Landaluce 0 - 2 Jan-Lennard Struff: resumen y estadísticas del partido de Shanghai Rolex Masters (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 8 de octubre de 2026.





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El tenista alemán Jan-Lennard Struff ha avanzado a los treintaidosavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al español Martin Landaluce por 6-4, 6-4 en un partido que duró aproximadamente 1 hora y 35 minutos. En el primer set, Jan-Lennard Struff logró un break en el primer juego, lo que le permitió tomar ventaja desde el inicio. Mantuvo su servicio durante todo el set, cerrándolo con un marcador de 6-4. En el segundo set, ambos jugadores intercambiaron breaks en los juegos 3 y 4. Sin embargo, Struff consiguió otro break crucial en el noveno juego, lo que le permitió servir para el partido y ganar el set 6-4. En términos de estadísticas de saque, Struff tuvo un porcentaje de primer servicio del 59% y logró 13 aces a lo largo del partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.





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