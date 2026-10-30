Matteo Berrettini 0 - 2 Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Erste Bank Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 30 de octubre de 2026.





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El tenista australiano Alex de Minaur ha avanzado a las semifinales del torneo Erste Bank Open de categoría ATP Tour 500, que se disputa en pista dura indoor en Viena (Austria), tras ganar a Matteo Berrettini por 7-6, 6-2 en 1 hora y 45 minutos. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta llegar al 6-6, donde Alex de Minaur se impuso en el tie-break por 7-4. En el segundo set, de Minaur logró dos breaks, en el segundo y octavo juego, para cerrar el set por 6-2. Alex de Minaur tuvo un 71% de efectividad en su primer servicio y ganó el 70% de los puntos con su servicio en total, además de realizar 5 aces y cometer 2 dobles faltas. Matteo Berrettini no consiguió romper el servicio de su rival en todo el partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



