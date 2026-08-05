Mirra Andreeva 2 - 0 Karolina Pliskova: resumen y estadísticas del partido de National Bank Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 5 de agosto de 2026.





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La tenista rusa Mirra Andreeva ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo National Bank Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar por la vía rápida a la checa Karolina Pliskova con un resultado de 6-0, 6-2 en un partido que duró 53 minutos. En el primer set, Mirra Andreeva dominó completamente, rompiendo el servicio de Karolina Pliskova en todos los juegos, lo que resultó en un contundente 6-0. En el segundo set, Pliskova logró romper el servicio de Andreeva al inicio, pero Andreeva recuperó rápidamente, rompiendo el servicio de Pliskova en cuatro ocasiones para cerrar el set 6-2. Estadísticamente, Mirra Andreeva tuvo un 67% de efectividad en su primer servicio, ganando 20 de 26 puntos con su primer saque y logrando 5 aces durante el partido. No cometió dobles faltas, lo que contribuyó a su sólido desempeño en el servicio.



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