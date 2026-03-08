Mirra Andreeva 2 - 0 Solana Sierra: resumen y estadísticas del partido de BNP Paribas Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

La tenista rusa Mirra Andreeva ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo de BNP Paribas Open, de categoría WTA 1000, que se disputa en pista dura, tras ganar a la argentina Solana Sierra (6-0, 6-0) en un partido dominado completamente por Andreeva. Desde el inicio, Andreeva mostró su superioridad en la cancha, logrando mantener su servicio y romper el de Sierra en cada oportunidad que tuvo. La consistencia en su juego y su habilidad para aprovechar los momentos clave le permitieron cerrar ambos sets con un contundente 6-0. Andreeva no solo avanzó a la siguiente ronda sin ceder ningún set, sino que también destacó por su servicio durante el partido. Logró mantener un alto porcentaje de primeros servicios y fue eficaz al ganar puntos tanto en su primer como en su segundo servicio. Además, su capacidad para romper el servicio de Sierra en cada juego del partido demuestra su dominio en el retorno, una clave para su victoria rápida. Este triunfo en los treintaidosavos de final del BNP Paribas Open en Indian Wells, disputado en la pista dura del Indian Wells Tennis Garden, refleja la solidez de Andreeva en superficies rápidas y su potencial para seguir avanzando en torneos de alta categoría como este WTA 1000.



