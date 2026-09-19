Nadia Podoroska 2 - 0 Paula Badosa: resumen y estadísticas del partido de Sao Paulo Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 19 de septiembre de 2026.





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La tenista argentina Nadia Podoroska ha avanzado a la final del torneo de Sao Paulo Open, de categoría WTA 250 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la española Paula Badosa por 6-3, 6-4 en un partido que duró aproximadamente 1 hora y 27 minutos. En el primer set, Nadia Podoroska logró tres quiebres de servicio (breaks) sobre Paula Badosa, mientras que Badosa consiguió un break sobre Podoroska. El set terminó 6-3 a favor de Podoroska. En el segundo set, Podoroska nuevamente mostró su fortaleza con tres breaks, mientras que Badosa logró dos. Este set concluyó 6-4, sellando la victoria para Podoroska. En términos de estadísticas de saque, Nadia Podoroska tuvo un 61% de efectividad en su primer servicio, ganando el 27% de los puntos con su primer saque y el 9% con su segundo saque. Además, cometió 9 dobles faltas y logró un ace durante el partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.





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